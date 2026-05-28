Ola polar en la Patagonia: Río Gallegos amanece con una mínima de 5 grados y ráfagas de viento de 41 kilómetros por hora

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas y avisos preventivos por temperaturas extremas y fuertes vientos en distintos puntos de la Patagonia, dónde el invierno comenzó a sentirse con crudeza. El fenómeno climático forma parte de una intensa ola polar. Este jueves, la ciudad de Río Gallegos amaneció con una temperatura mínima de 5 grados y ráfagas de viento que alcanzaron los 41 kilómetros por hora, generando una sensación térmica aún más baja durante las primeras horas de la mañana.

En varias provincias del centro y sur argentino se registraron temperaturas por debajo de los valores habituales para esta época del año, consolidando uno de los episodios de frío más marcados de las últimas semanas.

Ola polar: qué provincias continuarán afectadas y hasta cuándo

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En distintos sectores de la capital santacruceña se registraron calles escarchadas y una marcada presencia de hielo sobre veredas y calzadas. Defensa Civil monitorea permanentemente el estado de rutas y accesos debido a las fuertes ventisca y la abundante nubosidad.

Ola polar en Río Gallegos

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el ingreso de una masa de aire polar seguirá impactando sobre el extremo austral argentino durante los próximos días. Según especialistas del SMN, el fenómeno responde al ingreso de una intensa masa de aire polar proveniente del sur del continente y de la región antártica, que comenzó a avanzar durante las últimas jornadas.

Este sistema de aire frío provoca un brusco descenso térmico y favorece la presencia de fuertes vientos, especialmente en provincias como Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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Ushuaia y Río Gallegos, bajo el impacto del frío extremo y los fuertes vientos

En Ushuaia y Río Gallegos se esperan jornadas con máximas que apenas superarían los 2°C, acompañadas por fuertes vientos provenientes del sector sur y sudoeste. Desde el ente nacional advirtieron que “estas condiciones podrían mantenerse durante buena parte del fin de semana, con probabilidades de nevadas aisladas en algunas zonas de Tierra del Fuego y Santa Cruz”.

Ola polar en la Patagonia: Río Gallegos amanece con una mínima de 5 grados

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En la capital fueguina, las autoridades locales recomendaron evitar desplazamientos innecesarios durante las primeras horas del día debido a la posible formación de hielo sobre la calzada.

PM/fl