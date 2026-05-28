El jueves presentará condiciones estables en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con una temperatura mínima de 13°C durante las primeras horas y una máxima que alcanzará los 17°C por la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional descarta precipitaciones para toda la región, por lo que el paraguas no resultará necesario en ningún momento del día.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 28 de mayo

El territorio porteño registrará altos niveles de humedad que se ubicarán en torno al 75%, un factor que incrementará levemente la sensación de frescura en las primeras horas de la mañana. Los vientos soplarán de forma moderada desde el sector noreste, a una velocidad constante de entre 14 y 29 kilómetros por hora, sin previsión de ráfagas intensas en ninguna de las comunas de la Capital Federal.

Clima jueves 28 de mayo

En el Conurbano bonaerense, las temperaturas mínimas descenderán de manera más marcada en las zonas periféricas, especialmente en los municipios del tercer cordón, donde rozarán los 11°C. La nubosidad se mantendrá compacta durante toda la tarde, aunque se descartan bancos de niebla densos como los que afectarán el tránsito vehicular en las jornadas previas de esta misma semana.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional no emite avisos de gravedad para la región pampeana, pero mantiene bajo estricta vigilancia a las provincias del noreste. La provincia de Misiones presentará condiciones de inestabilidad con probabilidad de tormentas aisladas, aunque el organismo oficial no prevé fenómenos meteorológicos extremos con capacidad de daño para el resto del sector norte.

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En la Patagonia, las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur registrarán un marcado descenso térmico producto del ingreso de un frente frío que provocará heladas generalizadas. En las zonas cordilleranas de la provincia de Mendoza y la provincia de Neuquén se esperan vientos intensos del sector oeste, por lo que se recomienda precaución a los transportistas.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos tres días anticipa la continuidad de este escenario otoñal moderado, con una masa de aire que mantendrá las temperaturas máximas estables entre los 15°C y 17°C. El viernes mostrará una ligera rotación de vientos hacia el sector este, lo que aportará un incremento en la cobertura nubosa pero sin activar probabilidades de lluvias significativas en la región metropolitana.

Hacia el fin de semana, se consolidará el ingreso de aire más frío desde el cuadrante sur durante el domingo, lo que provocará un paulatino descenso de las marcas térmicas mínimas de cara al inicio de junio. Esta circulación de viento garantizará cielos más despejados hacia las primeras horas del lunes, marcando el retorno de mañanas bien frías pero con tardes templadas y secos niveles de humedad ambiental.