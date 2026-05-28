La presencia de una densa niebla durante las primeras horas del día paralizará de forma parcial el ritmo habitual de Rosario y el Gran Rosario. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantendrá bajo la lupa las principales rutas de la región, ya que este fenómeno meteorológico reducirá drásticamente la visibilidad en los accesos viales, complicando el tránsito de los trabajadores hacia el centro urbano.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las condiciones climáticas en Rosario, Funes y el Cordón Industrial reflejarán un marcado escenario otoñal. Durante la mañana, el termómetro se posicionará en torno a los 8°C, pero la humedad trepará a niveles cercanos al 95%, incrementando la sensación de frío. En la costa central y las inmediaciones del Monumento a la Bandera, el viento soplará leve del sector noreste con ráfagas suaves que apenas dispersarán la nubosidad variable.

Clima jueves 28 de mayo

Para la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 18°C a medida que el sol logre filtrar el cielo parcialmente cubierto. No se prevén probabilidades de lluvias significativas, por lo que las actividades al aire libre continuarán sin inconvenientes hídricos. La zona de islas del Río Paraná registrará un ambiente fresco y húmedo, ideal para navegar con extrema precaución debido a los residuos del fenómeno matinal.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El panorama meteorológico exigirá un seguimiento estricto en el sur santafesino, especialmente en localidades como San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda. El Servicio Meteorológico Nacional emitirá advertencias por la persistencia de bancos de niebla que afectarán de modo directo a la autopista Rosario - Buenos Aires y a la ruta nacional A012, vías cruciales para el transporte de carga.

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Las temperaturas en estas ciudades vecinas oscilarán en marcas muy similares a las de la cabecera departamental. Los especialistas recomendarán a los conductores extremar los cuidados en los corredores viales del Cordón Industrial. Hacia la noche, el viento rotará levemente hacia el este, manteniendo la masa de aire saturada y recreando las condiciones para nuevos mantos de neblina nocturnos.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el cierre de la semana anticipará una continuidad de la estabilidad climática. El viernes se presentará con nubosidad en aumento y temperaturas que transitarán entre los 10°C de mínima y los 18°C de máxima. Durante el fin de semana, el viento proveniente del río Paraná aportará mayor humedad, por lo que el cielo permanecerá mayormente cubierto, alejando la posibilidad de heladas pero sosteniendo las mañanas frías y grises en toda la región.