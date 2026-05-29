El último viernes del mes ofrecerá condiciones ideales para realizar paseos urbanos cortos, aunque el ambiente fresco exigirá abrigarse bien desde las primeras horas. Las nubes ocuparán gran parte del cielo costero, pero la ausencia de precipitaciones permitirá el desarrollo normal de actividades al aire libre, consolidando un panorama de calma meteorológica en toda la franja marítima.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La mañana comenzará con un termómetro que rondará los 9°C en la zona del Puerto, experimentando un ascenso gradual hacia la tarde. El viento soplará desde el sector norte con intensidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora, generando ráfagas que agitarán las olas en las playas céntricas y escolleras. La nubosidad variable acompañará todo el día, proyectando sombras intermitentes sobre el entramado urbano.

Clima viernes 29 de mayo

Esta circulación de aire templado del norte mitigará parcialmente la sensación térmica invernal en las delegaciones de Batán y el cordón hortícola. Hacia el interior del partido de General Pueyrredon, las elevaciones de Sierra de los Padres registrarán marcas térmicas levemente inferiores, donde el cielo se presentará con intervalos nubosos y un aire notablemente más seco que en el sector costero.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional reportará calma total en sus sistemas de detección temprana, confirmando que no existirán alertas vigentes por vientos extremos ni tormentas en la región. En localidades vecinas como Mar Chiquita y Miramar, los residentes disfrutarán de un escenario idéntico, con marcas térmicas que oscilarán en los mismos rangos estacionales y vientos calmos a moderados.

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Hacia el norte de la Costa Atlántica, ciudades como Villa Gesell y Pinamar presentarán cielos mayormente cubiertos, con una brisa marina constante que mantendrá el ambiente húmedo. Defensa Civil de General Pueyrredon recomendará mantener la precaución habitual en la navegación costera y el tránsito vehicular en rutas interurbanas, previendo que la visibilidad horizontal continuará siendo óptima durante toda la jornada.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El panorama meteorológico exhibirá modificaciones drásticas a partir del sábado, cuando el ingreso de un frente frío rotará los vientos hacia el sector sur. El domingo se incrementará la inestabilidad en toda la región, desatando lluvias intermitentes durante la mañana y un marcado descenso de la temperatura, un dato clave para los turistas que planificarán su descanso en La Feliz.