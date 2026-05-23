Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se pronostica un índice UV máximo de 2, considerado bajo. Con el cielo parcialmente nublado, el riesgo de sufrir lesiones en la piel por exposición solar será mínimo durante toda la jornada sabatina.

En el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional prevé índices de radiación bajos, entre 1 y 2, en la Patagonia y la región central. Solo en el extremo norte y el NOA se esperan valores moderados de hasta 4 debido a la menor cobertura nubosa.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice de radiación ultravioleta solar (IUV) es una medida de orientación internacional que califica la intensidad de la radiación UV en la superficie terrestre en una escala que va de 1 a 11 o más. Cuanto más elevado es este valor, mayor es la probabilidad de que la exposición al sol provoque lesiones cutáneas y oculares en menos tiempo.

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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), conocer este indicador es fundamental para la salud pública, ya que funciona como un sistema de alerta interactivo. Permite que la población comprenda la necesidad de adoptar medidas de protección específicas según la intensidad de los rayos del sol en cada momento del año.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la exposición prolongada y sin protección a los rayos ultravioleta es la causa principal del cáncer de piel, incluyendo el melanoma. Además de este riesgo grave, la radiación acelera el envejecimiento prematuro del tejido cutáneo, destruyendo el colágeno y favoreciendo la aparición de manchas profundas.

A nivel ocular, los rayos solares dañinos pueden provocar afecciones agudas como la fotoqueratitis, que es una inflamación de la córnea similar a una quemadura, y contribuir a largo plazo al desarrollo de cataratas. Los grupos más vulnerables ante estos efectos nocivos son los niños pequeños y las personas de piel clara.

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Para evitar estas consecuencias, los organismos sanitarios internacionales recomiendan evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor verticalidad de los rayos, habitualmente entre las 10 y las 16 horas. Incluso en días con índices bajos o moderados, se aconseja buscar la sombra en espacios abiertos si se planea permanecer mucho tiempo al aire libre.

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Asimismo, es indispensable aplicar de manera uniforme un protector solar con un factor de protección (FPS) mínimo de 30 en todas las áreas de la piel expuestas, y complementar el cuidado con el uso de anteojos con filtro certificado contra rayos UV y gorros de ala ancha que protejan el rostro y el cuello de forma efectiva.