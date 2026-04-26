Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el pronóstico para este domingo 26 de abril indica un índice UV máximo de 4. Este nivel es considerado moderado, por lo que se recomienda tomar precauciones estándar ante la exposición solar.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional y mediciones regionales, gran parte del territorio argentino presenta condiciones de radiación UV moderadas para esta jornada, variando ligeramente según las condiciones de nubosidad local.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice UV (IUV) es una medida internacional estandarizada de la intensidad de la radiación ultravioleta en la superficie terrestre. Este indicador, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con otras entidades, permite comunicar al público el nivel de riesgo de daño por exposición solar, facilitando la toma de medidas preventivas.

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La escala del índice UV comienza en cero y no tiene un límite máximo; cuanto más alto es el valor, mayor es la probabilidad de sufrir lesiones en la piel y los ojos, y menor es el tiempo necesario para que estas ocurran. Conocer este valor diariamente es fundamental para adecuar nuestras actividades al aire libre y proteger nuestra salud.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva y sin protección a los rayos ultravioletas es una causa principal de diversos problemas de salud. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la radiación UV puede provocar quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel y daños oculares graves, como cataratas y crecimientos anormales en el ojo.

Más preocupante aún es el efecto acumulativo de esta radiación, que está fuertemente vinculado con el aumento del riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer de piel. Dado que gran parte de la exposición solar ocurre antes de los 18 años, es imperativo establecer hábitos de fotoprotección desde la infancia para reducir riesgos a largo plazo.

Para protegerse adecuadamente, la OPS recomienda limitar el tiempo de permanencia bajo el sol durante las horas centrales del día, cuando la radiación es más intensa. Buscar la sombra es una de las estrategias más efectivas para minimizar la exposición directa.

Asimismo, es esencial utilizar elementos de protección física como sombreros de ala ancha, lentes de sol con filtro UV y ropa que cubra la mayor parte del cuerpo. En las zonas de piel expuesta, se debe aplicar un protector solar con factor de protección (FPS) igual o superior a 30, renovando su aplicación cada dos horas o tras sudar o bañarse.