Para este sábado 18 de abril, el pronóstico meteorológico indica un índice de radiación ultravioleta (UV) máximo de nivel moderado para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, alcanzando valores cercanos a 4 durante el mediodía.

A nivel país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé variaciones regionales, predominando niveles moderados en gran parte del territorio nacional, aunque se recomienda verificar los reportes locales para las zonas cordilleranas y del norte.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice UV es una medida estándar internacional que indica la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del sol en la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la escala comienza en cero y, a medida que el valor aumenta, se incrementa el potencial de daño para la piel y los ojos, reduciéndose el tiempo necesario para que se produzcan lesiones.

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Este índice es una herramienta clave para la concientización, ya que la radiación UV es invisible y no se percibe a través del calor. Conocer este valor permite a la población planificar sus actividades al aire libre y adoptar conductas preventivas adecuadas para evitar una exposición excesiva, la cual puede ocurrir incluso en días nublados.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a los rayos ultravioletas implica riesgos significativos para la salud. Entre los daños más comunes se encuentran las quemaduras solares, el envejecimiento prematuro de la piel —caracterizado por arrugas y manchas— y un aumento sustancial en el riesgo de desarrollar cáncer de piel. La OMS advierte que el daño celular puede acumularse a lo largo de la vida, incluso sin llegar a generar un enrojecimiento visible inmediato.

Además de los efectos cutáneos, la radiación UV afecta la salud ocular, pudiendo provocar lesiones como cataratas y pterigión (crecimiento anormal sobre la córnea). La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también señala que la sobreexposición puede debilitar el sistema inmunológico, reduciendo la capacidad del organismo para defenderse de ciertas enfermedades.

Para protegerse, la recomendación fundamental de la OMS es evitar la exposición solar directa durante las horas centrales del día, generalmente entre las 10 y las 16 horas. Se sugiere buscar sombras naturales o artificiales y utilizar ropa protectora, incluyendo sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro certificado para bloquear los rayos UVA y UVB.

Asimismo, es esencial aplicar protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior en toda la piel expuesta, renovándolo cada dos horas o tras realizar actividades como nadar o transpirar. Estas medidas son fundamentales para prevenir daños irreversibles y garantizar un disfrute seguro del aire libre.