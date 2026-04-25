Para este 25 de marzo, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se prevé un índice de radiación ultravioleta (UV) moderado. Aunque las temperaturas son agradables, se recomienda no subestimar el sol y utilizar protección adecuada.

Según los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional, el resto de la Argentina presenta variaciones significativas. Mientras que en el centro el índice es moderado, en el norte del país se esperan niveles altos, exigiendo mayor atención.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice UV es un indicador internacional que mide la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del sol en la superficie terrestre. Esta escala, estandarizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), comienza en 0 y no tiene un límite superior definido; cuanto más alto es el valor, mayor es el riesgo de daños para la salud humana.

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Conocer este índice es fundamental para que la población pueda planificar sus actividades al aire libre y adoptar las medidas de protección necesarias. Su medición depende de factores como la altitud, la latitud, la hora del día y la capa de ozono, permitiendo clasificar el riesgo en niveles que van desde bajo hasta extremo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La sobreexposición a la radiación ultravioleta es un carcinógeno humano conocido. La OMS advierte que los efectos nocivos no son inmediatos, sino que se acumulan a lo largo de la vida, aumentando significativamente el riesgo de contraer cáncer de piel, melanomas y cataratas oculares.

Asimismo, la piel, especialmente en la infancia, es extremadamente sensible. Las quemaduras solares frecuentes durante los primeros años de vida no solo causan daño a corto plazo, sino que predisponen a la aparición de lesiones graves y problemas dermatológicos crónicos en la adultez.

Para protegerse eficazmente, la OMS recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, generalmente entre las 11 y las 16 horas. La sombra, las prendas de vestir que cubran la mayor parte de la piel, los sombreros de ala ancha y las gafas de sol son las herramientas de prevención más efectivas.

Además, es crucial aplicar protector solar de amplio espectro con un factor de protección (FPS) de al menos 15 en todas las zonas de la piel expuestas, reaplicándolo cada dos horas. Es fundamental recordar que estas medidas deben mantenerse incluso en días nublados, ya que la radiación UV puede atravesar las nubes y causar daños