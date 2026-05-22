La jornada de este viernes presentará condiciones de gran estabilidad atmosférica en toda la ciudad y el sector portuario. El persistente flujo de aire proveniente del norte dominará el escenario meteorológico desde las primeras horas, lo que garantizará un ambiente seco, frío por la mañana y templado hacia la tarde, ideal para las actividades al aire libre pero con el abrigo a mano.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El amanecer registrará temperaturas bajas en el centro bahiense y las zonas periféricas, con marcas térmicas que se ubicarán cerca de los 4°C. La dirección del viento se mantendrá firme desde el sector norte a una velocidad promedio de 12 kilómetros por hora, con una humedad relativa que iniciará elevada, en torno al 84%, pero que disminuirá notablemente con el correr de las horas.

Clima viernes 22 de mayo

Hacia la tarde, el sol brillará con plenitud y la máxima alcanzará los 15°C en Ingeniero White y General Cerri. El viento rotará levemente al noroeste con algunas ráfagas aisladas de hasta 30 kilómetros por hora en el área costera, una intensidad moderada que mantendrá la visibilidad en óptimas condiciones, sin riesgo de polvo en suspensión ni reducciones visuales para el tránsito.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense se sostendrán estas características de tiempo totalmente estable, según los reportes rurales de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca. Localidades como Médanos y Punta Alta experimentarán un panorama similar, con cielos completamente despejados, mañanas propicias para la formación de heladas aisladas en zonas rurales y tardes con marcas máximas idénticas de 15°C.

El estudio que revela 3.500 años de historia entre humanos y palomas

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional permanecerá completamente en verde para toda la región austral de la provincia, descartando tormentas o vientos de intensidad peligrosa. En la vecina villa balnearia de Monte Hermoso, el viento soplará con un poco más de insistencia desde el cuadrante marítimo, aunque las condiciones generales serán inmejorables para la época del año.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La previsión del fin de semana largo anticipa la continuidad del buen tiempo, ya que las jornadas del sábado y domingo mantendrán cielos mayormente limpios y registros máximos estacionarios en los 15°C. El viento norte continuará inyectando aire seco sobre el sudoeste bonaerense, perfilando un paulatino y leve ascenso térmico recién hacia los primeros días de la próxima semana, cuando las máximas rozarán los 18°C.