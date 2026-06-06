Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se pronostica un índice UV máximo de 1.0. Este valor se ubica en la categoría de riesgo bajo, influenciado por la densa cobertura nubosa típica de las jornadas invernales en la región.

En el resto de las regiones de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional prevé índices estables de entre 1.0 y 3.0. Solo el norte del país alcanzará niveles moderados, manteniéndose el riesgo bajo en la Patagonia y la franja central.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice solar ultravioleta (IUV) es una medida de la intensidad de la radiación UV con origen en el sol en la superficie de la Tierra. Este indicador, expresado con valores que comienzan en cero, funciona como una alerta sobre la capacidad de los rayos solares de producir lesiones cutáneas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula utilizando variables como la inclinación del sol, el ozono en la atmósfera y la nubosidad local.

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Conocer este índice es una herramienta fundamental de prevención para la salud pública. Aunque durante el invierno los valores suelen descender en el hemisferio sur, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) enfatizan que la radiación es un factor variable.

El monitoreo diario permite ajustar las actividades al aire libre y evitar que el daño acumulativo de la luz solar impacte negativamente en el organismo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada o desprotegida a la radiación ultravioleta del sol genera consecuencias severas y crónicas en el cuerpo. La OPS señala que el daño más grave vinculado a este fenómeno es el desarrollo de cáncer de piel, incluyendo tanto el peligroso melanoma como los carcinomas no melanomatosos. Además, los rayos UVA degradan el colágeno, acelerando notablemente el envejecimiento prematuro del tejido cutáneo.

A nivel de la salud ocular, las consecuencias también resultan de cuidado. La OMS advierte que los rayos UV actúan como un factor de riesgo directo para la aparición de cataratas, una de las causas principales de ceguera evitable en todo el mundo. Asimismo, la exposición sin protección puede provocar afecciones agudas y dolorosas en los ojos, tales como la fotoqueratitis o quemadura de la córnea.

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Para mitigar estos riesgos de forma efectiva, la OMS aconseja la utilización de protectores solares de amplio espectro. Estos productos deben poseer un factor de protección mínimo de 30 en época invernal, y es sumamente necesario reaplicarlos cada dos horas o tras transpirar. También se remarca que la señal del bronceado no es saludable, sino un mecanismo de defensa que indica que la piel sufrió una agresión.

Junto a los fotoprotectores, los organismos sanitarios internacionales recomiendan sumar siempre barreras físicas de cuidado personal. Es aconsejable vestir prendas de trama cerrada, utilizar sombreros de ala ancha que cubran orejas y nuca, y usar anteojos de sol con filtro UV certificado. Finalmente, se recuerda la importancia de evitar la exposición solar directa durante las horas centrales del día, específicamente entre las 10 y las 16.