Los vulnerables son los más afectados por el cambio climático

El cambio climático exacerba eventos climáticos naturales. Los vuelve más frecuentes, intensos y prolongados. Tanto sean aquéllos extremos o severos. Esta distinción es importante porque, aunque puedan tener algunas características comunes, ambos afectan de manera distinta a las personas.

Los extremos son eventos de corto plazo, de alta gravedad a los que podría denominar como desastres como fueron las inundaciones de Santa Fe 2003 o La Plata 2013 por ejemplo. Al enfoque histórico que se ocupa principalmente de este tipo de eventos se lo conoce como Manejo o Reducción del Riesgo de Desastres (DRM o DRR por sus siglas en inglés).

Los eventos severos, por su parte, son más prolongados en el tiempo, generando cambios de base como la cantidad de lluvias medidas a lo largo del tiempo, el aumento de las napas freáticas (como sucede en parte del AMBA), o el aumento de la temperatura o del nivel del mar, por dar algunos casos.

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Al típico enfoque que se ocupa de los eventos severos se lo conoce como Adaptación al Cambio Climático (CCA por sus siglas en inglés).

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Ambos tipos de eventos causan daños extendidos y generalizados. Y si bien esos daños no pueden ser eliminados por completo, si se pueden tomar medidas para reducir la dispar vulnerabilidad de las personas ante los eventos que las causan y sus consecuencias negativas.

Dicha vulnerabilidad está en función de cuatro factores: exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa y resiliencia. Y si analizamos la vulnerabilidad en contextos urbanos se le agregan otros tres factores importantes: el físico (básicamente viviendas precarias con falta de agua potable, de drenaje pluvial o cloacal y recolección de residuos), el político-legal (irregularidad en la tenencia de la tierra por lo general en zonas inundables y periféricas, sumado a falta de planificación urbana y acceso al transporte y otros servicios cívicos) y el socio-económico (por cuestiones de género, edad, ingresos).



Cómo reducir el impacto del cambio climático

Por un lado, mencionamos que tenemos el DRM/DRR que busca minimizar la vulnerabilidad y el riesgo de desastres a través de la prevención, mitigación y la preparación ante eventos extremos.

Por el otro, está el CCA que busca hacer foco en tendencias de más largo plazo y cómo adaptarse a ellas como podría ser por ejemplo una prolongada sequía. Aparte de la diferencia en la escala temporal, también existe una escala que el lector habrá ya podido reflexionar al respecto: por lo general quienes se ocupan de sendos enfoques suelen estar en unidades gubernamentales diferentes.

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Incluso la escala geográfica suele ser diferente: Defensa Civil es una ente típicamente local que se ocupa de asistir cuando hay por caso una inundación. Y otras agencias típicamente de nivel nacional se ocupan de la mitigación y adaptación del cambio climático con resoluciones y medidas más globales o regionales.

Desde hace una década, entre académicos y quienes nos preocupanos por el tema, se aboga por una unificación de acciones y políticas, que tengan una mirada holística en su planificación e implementación combinando ambos enfoques. A ese enfoque holístico se lo conoce como Manejo Integral del Riesgo (CRM por sus siglas en inglés).

Para ellos es fundamental entender qué grado de vulnerabilidad tiene cada persona o grupo de personas y cada sistema ambiental. Entonces, medidas más globales, como podría ser la infraestructura hidráulica de toda una ciudad (en los mencionados casos de Santa Fe y La Plata), deben combinarse con políticas específicas para los más vulnerables aumentando su resiliencia (física, político-legal y socio-económica según se describió más arriba).

Esquemas de participación ciudadana e implementar evaluaciones de causas reales en la vulnerabilidad y de las consecuencias específicas que diferentes eventos pueden tener contemplando en cada caso su exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, son la base para una política pública efectiva en esta materia. Porque no todos los eventos climáticos afectan de la misma manera a todas las personas. Tomando este enfoque holístico e integral se puede colaborar incluso con una más amplia política de desarrollo sostenible.

