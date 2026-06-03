El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su Sistema de Alerta Temprana emitiendo una serie de advertencias de nivel amarillo para distintas regiones de la Argentina. Los avisos preventivos prevén fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, iniciándose con precipitaciones persistentes en el extremo sur del país para luego dar paso a un frente de tormentas en la región pampeana durante las jornadas siguientes.

Clima en Mar del Plata: cielo cubierto y vientos moderados del norte marcarán la jornada

Miércoles 3: precipitaciones persistentes en el extremo sur

Para el día de hoy, miércoles 3 de junio, el organismo emitió a través de su sistema de alertas temprana una alerta de nivel amarillo por lluvias intensas para toda la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El organismo emitió a través de su sistema de alertas tempranas una alerta de nivel amarillo por lluvias intensas para toda la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Las autoridades viales y de Defensa Civil de la provincia patagónica instaron a los conductores a extremar las precauciones en las rutas debido a la drástica reducción de la visibilidad y a la posibilidad de acumulación de agua en las calzadas urbanas y caminos de ripio. Mientras tanto, el resto del territorio nacional permanece bajo condiciones normales, señaladas con el color verde de tranquilidad.

Jueves 4 y viernes 5: el frente de tormentas avanza sobre el centro

Las condiciones meteorológicas experimentarán un cambio drástico hacia el norte a partir de mañana. Según lo expuesto en el mapa correspondiente al jueves 4 de junio, el SMN activó una alerta amarilla por tormentas que afectará a una porción importante de la región central de la Argentina. La zona bajo advertencia abarca el oeste, centro y sur de la provincia de Buenos Aires, extendiéndose también hacia el este de la provincia de La Pampa.

La zona bajo advertencia para el 4 y 5 de junio abarca el oeste, centro y sur de la provincia de Buenos Aires, extendiéndose también hacia el este de la provincia de La Pampa.

Este sistema frontal de inestabilidad generará lluvias acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica. La misma proyección de vigilancia por tormentas se mantendrá vigente para la jornada del viernes 5 de junio, afectando a las mismas regiones pampeanas y bonaerenses. Las autoridades recomiendan a los habitantes de las localidades afectadas asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar sacar los residuos domésticos para prevenir obstrucciones en los desagües y mantenerse permanentemente informados a través de las actualizaciones de los pronósticos diarios.

Consejos de prevención frente a las alertas del organismo

Para minimizar los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos adversos, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones prácticas adaptadas a cada contingencia.

Ante el desarrollo de fuertes tormentas y lluvias intensas, es fundamental evitar sacar los residuos domiciliarios a la vía pública para prevenir la obstrucción de sumideros y desagües locales. Las pautas oficiales también prohíben la realización de actividades al aire libre, sugieren no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan ceder.

Clima en Rosario: el frío polar se consolida con heladas matinales y viento del río

Qué significa cada nivel de color en el Sistema de Alerta Temprana

El esquema de vigilancia del SMN utiliza una escala cromática de cuatro niveles diseñada para que los ciudadanos e instituciones identifiquen rápidamente la gravedad de la situación meteorológica.

El color verde representa tranquilidad, señalando que no se esperan fenómenos que impliquen riesgos ni afecten las actividades normales. El nivel amarillo advierte sobre la posible ocurrencia de eventos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las rutinas cotidianas, exigiendo mantenerse atento e informado.

Por su parte, el color naranja se activa ante la previsión de fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes, indicando que la población debe prepararse para aplicar medidas de resguardo. Finalmente, el color rojo es el nivel de máxima gravedad, reservado para situaciones de emergencia civil con potencial de provocar desastres excepcionales e impactos severos, lo que obliga a seguir estrictamente las instrucciones de las autoridades oficiales.

API / EM