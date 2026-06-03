El termómetro marcó 14°C al mediodía en la Capital Federal, dejando atrás el ambiente húmedo y pesado de las primeras horas de este miércoles. La tendencia para el resto de la jornada consolidará una mejora notable en las condiciones ambientales, con vientos moderados del sector sur que desplazarán por completo la nubosidad y traerán un marcado alivio.

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La nubosidad disminuyó de forma drástica en toda la región metropolitana durante las últimas horas. Para lo que resta de la tarde, el sol dominará el cielo porteño y bonaerense, permitiendo que la temperatura máxima alcance los 16°C, transformándose en el momento ideal para realizar actividades al aire libre o planificar el regreso a casa con tranquilidad.

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Hacia la noche, el ambiente se tornará bastante frío debido al ingreso de aire de origen polar, por lo que se necesitará abrigo pesado al salir. Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional descartaron cualquier chance de precipitaciones para el cierre del día, el cual finalizará con un cielo mayormente despejado y una temperatura que rondará los 9°C.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El organismo oficial mantuvo bajo vigilancia la zona del litoral y el noreste argentino, donde las tormentas aisladas afectaron las primeras horas del día. En provincias como Corrientes y Misiones, el SMN emitió Avisos a Corto Plazo por lluvias intensas, aunque las condiciones comenzaron a mejorar lentamente hacia el mediodía con el avance de un frente de alta presión.

Clima en Mar del Plata: cielo cubierto y vientos moderados del norte marcarán la jornada

En la región patagónica, el panorama se presentó riguroso debido a las nevadas persistentes en los sectores cordilleranos de Neuquén y Río Negro. La circulación de vientos intensos del oeste generó ráfagas molestas que complicaron la visibilidad en las rutas, manteniendo activos los alertas amarillos por vientos fuertes en las zonas de meseta de Chubut y Santa Cruz.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El jueves iniciará con condiciones estables pero con un marcado descenso de las marcas térmicas debido al aire frío que se instalará esta noche. La madrugada registrará una mínima de apenas 6°C en áreas urbanas, dando paso a una jornada soleada y con viento del sudoeste, ideal para quienes disfrutan de los días típicos de invierno.