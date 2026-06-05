El cierre de la semana laboral en la costa exhibirá condiciones de marcada inestabilidad y abundante nubosidad generalizada. No resultará un día ideal para planificar actividades al aire libre de larga duración, ya que la constante amenaza de lloviznas y la alta humedad obligarán a los marplatenses a salir con paraguas y abrigo impermeable en una jornada gris.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La zona del Puerto registrará un ambiente fresco con un termómetro que se ubicará de forma sostenida entre los 12°C y los 14°C, acompañado por una humedad que rozará el 95%. El viento soplará con intensidad leve a moderada desde el cuadrante este, rotando levemente hacia el noreste, lo que generará olas picadas e ingresará bancos de niebla densa desde el océano que comprometerán la visibilidad costera.

Clima viernes 5 de junio

Hacia el interior del partido de General Pueyrredon, tanto en Batán como en el cordón serrano de Sierra de los Padres, el panorama mostrará características similares. En estas áreas rurales y de altura, las lloviznas intermitentes cobrarán mayor continuidad durante la tarde, promoviendo una sensación térmica ligeramente inferior a la de los barrios céntricos marplatenses debido al estancamiento de las masas de aire húmedo contra los relieves.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitirá avisos de riesgo extremo por tormentas fuertes para este viernes en la zona. Sin embargo, Defensa Civil de General Pueyrredon recomendará mantener la precaución al circular por las rutas costeras y vecinales debido a que la combinación de lloviznas y brumas reducirá de forma notable el campo visual de los conductores en las primeras horas.

Un satélite de la Unión Europea detectó una anomalía térmica de 5°C en el Atlántico que anticipa un "Súper El Niño"

En las localidades vecinas de la Costa Atlántica, el panorama meteorológico copiará las condiciones de La Feliz. Tanto Miramar hacia el sur, como Mar Chiquita y Villa Gesell hacia el norte, esperarán un viernes gris, con cielos totalmente tapados y precipitaciones débiles aisladas que desalentarán los paseos por la playa pero sostendrán temperaturas máximas estables que no superarán los 14°C.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El fin de semana mantendrá la tónica húmeda e inestable, ideal para el descanso bajo techo y la gastronomía local. Durante el sábado y el domingo, las probabilidades de lluvias aisladas continuarán vigentes en toda la región con vientos que rotarán hacia el sector sur, un fenómeno que provocará un paulatino descenso de las marcas térmicas mínimas y consolidará el ingreso del frío invernal.