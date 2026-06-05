La jornada de hoy exhibirá una notable inestabilidad atmosférica en toda la región. El ingreso de aire húmedo generará precipitaciones aisladas que alterarán el ritmo habitual en el centro rosarino y las localidades del Gran Rosario. Los conductores encontrarán visibilidad reducida en las autopistas debido a las lloviznas intermitentes, por lo que requerirán máxima precaución al circular.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las primeras horas del día registrarán una temperatura mínima de 13°C, pero el termómetro ascenderá por la tarde hasta alcanzar los 21°C. La humedad se mantendrá como el factor clave en Rosario, ya que superará el 85% durante gran parte del día. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una probabilidad de lluvias débiles de entre el 40% y 60%, especialmente hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Clima viernes 5 de junio

El viento soplará desde el noreste con ráfagas suaves de hasta 18 kilómetros por hora. Esta condición incrementará la pesadez ambiental en Funes y Roldán. En la zona de la costa del Paraná y cerca del Monumento a la Bandera, la brisa del río aportará una percepción de mayor frescura, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Los habitantes de la zona de islas verán un panorama similar, dominado por bancos de niebla matinales.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

La inestabilidad climática se extenderá de forma generalizada hacia el sur provincial, donde el SMN mantendrá un monitoreo constante sobre el desarrollo de celdas de lluvias. Localidades vecinas como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución compartirán este escenario de nubosidad compacta y precipitaciones de variada intensidad. Las estaciones locales reportarán lloviznas persistentes que afectarán la calzada de las rutas principales del Cordón Industrial.

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Aunque no habrá alertas vigentes de nivel amarillo por tormentas severas para este departamento, las autoridades viales recomendarán transitar con cuidado. La combinación de alta humedad y lluvias débiles disminuirá la adherencia en los accesos viales. Hacia la noche, el viento rotará levemente hacia el este, manteniendo las condiciones de inestabilidad y un ambiente templado pero muy húmedo en toda el área metropolitana.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante el fin de semana largo. El sábado repetirá un esquema de lluvias débiles matinales y una máxima que rozará los 21°C. Sin embargo, hacia el domingo, el viento del río rotará hacia el sector sur de forma definitiva y traerá un marcado descenso térmico, con una máxima que no superará los 16°C. Este cambio limpiará la atmósfera y alejará las precipitaciones a partir del lunes.