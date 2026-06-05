Carrió acusó a Milei de convertir a la Argentina en un “experimento catastrófico” con su proyecto sobre IA

Elisa Carrió cuestionó con dureza la columna que Javier Milei publicó en Financial Times sobre inteligencia artificial y apuntó contra el proyecto del Gobierno para crear nuevas figuras legales vinculadas a esa tecnología. La fundadora de la Coalición Cívica advirtió, desde su cuenta de X, que la iniciativa puede convertir a la Argentina en un “experimento catastrófico” y alertó sobre el riesgo de un “totalitarismo corporativo”. Su respuesta llegó a través de un posteo titulado "Carta al pueblo argentino”, en la que llamó a una resistencia desde la conciencia.

El cuestionamiento se centró en la idea de Milei de promover el desarrollo de la inteligencia artificial con mínima intervención estatal para atraer inversiones en robótica, infraestructura digital y nuevas industrias tecnológicas. En su texto, el Presidente planteó la necesidad de crear figuras jurídicas para entidades operadas por agentes de IA o robots, en línea con el proyecto del denominado “Súper RIGI”. Para Carrió, el debate también involucra el poder de las grandes tecnológicas, la dignidad humana y la vigencia de las reglas morales.

Carrió cruzó a Milei por la columna en Financial Times sobre la IA

En su posteo, Carrió sostuvo que la columna de Milei confirma una adhesión plena al empresario tecnológico Peter Thiel, a quien vinculó con un proyecto de poder apoyado en grandes corporaciones tecnológicas. “El artículo de opinión del presidente Milei en el Financial Times confirma su adhesión plena a Peter Thiel, su filosofía, sus creencias y su poder económico; y toma a la Argentina como experimento catastrófico para la dignidad humana”, expresó la exlegisladora.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Encuesta: ¿los jóvenes que apoyaron a Milei en el 2023 volverán a votarlo en el 2027?

La referente opositora definió esa corriente como “ilustración oscura” y afirmó que promueve el debilitamiento del Estado. También advirtió que esa ideología podría avanzar hacia la privatización de funciones centrales del Estado, incluso las fuerzas de seguridad. En ese marco, acusó a Thiel, dueño de Palantir, de representar un poder corporativo que, según su mirada, amenaza la libertad humana.

“Totalitarismo privado”

Carrió citó a Hannah Arendt y Karl Jaspers para fundamentar su advertencia. Según su planteo, la discusión excede la regulación tecnológica y alcanza un plano político y moral. “Habilitar estos regímenes y habilitar esta ideología amenaza a la sociedad en su conjunto y nos lleva al pleno totalitarismo privado de una corporación: la de Peter Thiel”, afirmó.

La fundadora de Coalición Cívica consideró como "experimento catastrófico" la idea de Milei

La dirigente también vinculó su crítica con las advertencias del papa León XIV sobre las nuevas tecnologías. En esa línea, sostuvo que el avance de determinados proyectos de inteligencia artificial puede afectar reglas básicas de convivencia democrática y reducir controles públicos. Por eso, llamó a defender “la ley, la libertad, el libre albedrío, el derecho y la justicia”.

Carrió llamo a Thiel "anticristo"

El proyecto que defiende el Gobierno

La columna de Milei en Financial Times defendió la creación de un marco jurídico específico para el desarrollo de inteligencia artificial. El Presidente planteó que la Argentina puede convertirse en un polo de innovación si ofrece reglas flexibles y una intervención estatal mínima. El artículo también contó con la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Uno de los puntos centrales es la creación de una nueva categoría jurídica para sociedades anónimas o entidades operadas por agentes de inteligencia artificial o robots. Milei sostuvo que estos sistemas pueden actuar en entornos impredecibles y asumir riesgos reales. Por eso, defendió la responsabilidad limitada como una condición necesaria para su existencia.

Milei sostiene la creación de un polo tecnológico con reglas flexibles y mínima intervención estatal

El planteo presidencial se apoya en el proyecto del “Súper RIGI”, enviado al Congreso para atraer industrias consideradas “del futuro”. La iniciativa menciona infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades experimentales o piloto, y sectores que requieren condiciones macroeconómicas anticipadas para desarrollarse. Para el Gobierno, ese marco puede ubicar a la Argentina en la disputa internacional por centros de datos, infraestructura digital y proyectos de IA.

Un histórico aliado de Elisa Carrió se sumó al gabinete peronista de La Matanza

Carrió rechazó esa lectura y pidió repudiar el proyecto oficial. La dirigente sostuvo que nadie puede “hacerse el distraído” frente a una discusión que considera existencial. La iniciativa todavía debe ser debatida en el Congreso, donde el oficialismo buscará apoyo para avanzar con el nuevo régimen legal vinculado a la inteligencia artificial.

DCQ