Encuesta: ¿los jóvenes que apoyaron a Milei en el 2023 volverán a votarlo en el 2027?

Los protagonistas de la elección 2023 que dio como ganador a Javier Milei fueron los jóvenes, que marcaron un gran apoyo. Según una encuesta nacional realizada por la consultora Opinaia, esa juventud sigue apostando a La Libertad Avanza y señala que volvería a votarlo en 2027.

Al ser consultados si votarían al frente liderado por Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027, el segmento que recolecta el mayor porcentaje es de 26-35 años, con el 38%. Lo sigue el grupo de 16-25 años con un 25% de apoyo, que es incluso menos que el 26% de los adultos entre 36 y 50 años.

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En ese sentido, sorprende que el mayor bastión de 2023, que fue el primer rango etario, se vea disminuido y superado por un público al que el Gobierno no había logrado conquistar en ese entonces y que, actualmente, suele mostrarse como más afectado por las políticas económicas del gobierno actual.

La primera hipótesis que emerge de este resultado es que muchos jóvenes votaron a La Libertad Avanza como apuesta a un outsider de la política, que proponía destruir a “la casta” desde adentro. A dos años y medio de gestión, las dificicultades que representa conseguir empleos en blanco, el congelamiento de salarios que aun no logran ganarle a la inflación, ¿serán determinantes para que los jóvenes retiren su apoyo?

En comunicación con PERFIL, Juan Mayol, director de Opinaia, reflexionó que gran parte de los menores de 25 años se posicionan como “voto indeciso” hasta llegado el momento de la elección. Lo cual explicaría que los números no fueran igual de óptimos que en 2023, sin significar una baja tan abrupta y real del apoyo de ese segmento.

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Además, otro dato fundamental es que, si la segmentación se hace entre hombres y mujeres, la diferencia de opinión es muy grande. Considerando eso, el electorado masculino menor de 30 años es el que se posiciona como el mayor votante del partido.

Sin embargo, el porcentaje sube un poco a la hora de hablar de identificación política. El 32% de quienes se encuentran enmarcados entre los 16 y 25 años optan por La Libertad Avanza, pero no es menor que el 36% expresa no tenerlo definido.

Entre los 26 y 35 años, el 41% se siente representado por el partido libertario, contra apenas un 21% que se vuelca por el peronismo kirchnerista. En este punto sorprende el 30% al que llegan los adultos entre 51 y 60 años, en quienes además baja el porcentaje de apoyo al PJ, con 20%.

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A pesar de ser quienes más confianza tienen en el futuro de la economía, el 43% (16-25) y el 38% (26-35) creen que mejorará. Los mismos segmentos etarios consideran mayoritariamente que lo mejor para el país sería que el gobierno de Milei continúe, pero con cambios, con 34% y 26% respectivamente.

La gestión de Milei

En términos de gestión gubernamental, el segmento joven de hasta 35 años se encuentra completamente polarizado, empatando en 50% los que lo valoran como positivo y negativo.

El número se despega más cuando la segmentación se hace por sexo, donde el 62% de las mujeres evalúa negativamente al gobierno, contra un 51% de los hombres que lo hace de manera positiva.

Respecto de la economía, los más chicos de entre 16 y 25 años también son los que mantienen el respaldo, refiriéndose a que la situación en comparación con el año pasado está mejor (33%), igual (37%) o peor (23%). Los números cambian un poco en los de 26-35 años que, con menos paciencia, opinaron que mejoró (30%), sigue igual (34%) y empeoró (34%).

El único punto en el que el gobierno libertario no logra convencer ni a su bastión más fuerte es en la situación económica actual. El global le da un 59% de evaluación negativa y, en la segmentación, solo un 8% de los jóvenes la aprueba, frente a un 61% que desaprueba. El electorado entre 26 y 31 años aparece con más apoyo, siendo el 22% el que ratifica y el 51% el que no.

A menos de un año y medio de las elecciones presidenciales, la conclusión central es que el partido libertario deberá volver a conquistar a aquellos jóvenes que, principalmente, fueron captados mediante redes sociales, pero que hoy se muestran nuevamente indecisos. En ese aspecto, el oficialismo tiene el deber de reunir a sus “fuerzas del cielo”, últimamente divididas por diferentes escándalos.

RG/AF