Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se pronostica un índice UV máximo de 1, considerado extremadamente bajo. Las nubes y la marcada estacionalidad invernal reducirán el riesgo de exposición directa al sol.

En el resto de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional prevé índices bajos (valores de 1 a 2) en la región pampeana y Patagonia. Solo el norte del país registrará niveles moderados, alcanzando un valor máximo de 4 en Jujuy y Salta.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice de radiación ultravioleta (IUV) es una medida internacional de la intensidad de la radiación solar en la superficie terrestre. Según define la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador señala la capacidad de los rayos solares de producir lesiones en la piel, expresándose en una escala que va desde el valor 1 (riesgo bajo) hasta más de 11 (riesgo extremadamente alto).

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Conocer el nivel diario del IUV es una herramienta fundamental para la salud pública. Permite a la población anticipar el impacto real del sol según la época del año y la región geográfica, ayudando a tomar decisiones informadas sobre cuándo es indispensable buscar sombra o aplicar barreras de protección, incluso en días nublados o de bajas temperaturas.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la exposición prolongada y acumulativa a los rayos ultravioletas es la causa principal de alteraciones celulares en la piel. A corto plazo, el daño se manifiesta en quemaduras y envejecimiento prematuro, mientras que a largo plazo eleva drásticamente el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer de piel, incluido el melanoma.

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Además del daño cutáneo, la radiación UV tiene efectos nocivos sobre el sistema ocular y el sistema inmunitario. La OMS señala que la exposición desprotegida puede provocar cataratas corticales y otras enfermedades de la córnea. Asimismo, una dosis excesiva de estos rayos disminuye la eficacia de las defensas del organismo, reduciendo la capacidad para combatir ciertas infecciones.

Para mitigar estos riesgos, las autoridades sanitarias globales recomiendan evitar la exposición directa al sol durante las horas de máxima intensidad, que habitualmente comprenden el período entre las 10 y las 16 horas. En los días en que el índice supere el nivel moderado, resulta indispensable priorizar la permanencia en espacios sombreados o techados.

Como medidas complementarias de cuidado personal, la OMS aconseja el uso de ropa de trama compacta que cubra las extremidades, sombreros de ala ancha y anteojos con filtro UV homologado. Asimismo, se debe aplicar protector solar con un factor (FPS) mínimo de 30 en las zonas expuestas, renovándolo cada dos horas para garantizar su efectividad.