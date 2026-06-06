La jornada se presentará con un cielo completamente nublado y un ambiente muy húmedo. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 13°C en la región costera.

Un sábado gris y con alta humedad dominará el panorama en La Feliz, desalentando los planes prolongados al aire libre. El viento soplará de forma constante desde el sudeste a 9 mph, aportando aire fresco desde el océano. Si bien existen bajas probabilidades de precipitaciones aisladas, la densa cobertura nubosa será la gran protagonista durante todo el día en el partido de General Pueyrredón.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

El sector costero y la zona del Puerto sentirán de cerca el impacto del viento del sudeste. La visibilidad podrá verse reducida por momentos debido a la elevada humedad reinante, que alcanzará el 93%. El termómetro se mantendrá en un rango estrecho, oscilando entre los 12°C y los 13°C, consolidando un ambiente frío y típicamente invernal para los trabajadores portuarios y los vecinos de la zona.

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Hacia el interior del distrito, tanto en Batán como en los sectores más elevados de Sierra de los Padres, las condiciones seguirán la misma tendencia de abundante nubosidad. El viento marítimo ingresará con fuerza en los valles serranos, generando una sensación térmica más baja. Los residentes de estas zonas deberán salir abrigados debido a la persistencia del aire húmedo y el cielo cubierto.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, no rigen alertas meteorológicas de Defensa Civil por fenómenos extremos para el partido de General Pueyrredón ni para las localidades vecinas de la Costa Atlántica. Ciudades balnearias cercanas como Miramar y Mar Chiquita compartirán este mismo patrón climático estable pero cubierto, ideal para actividades bajo techo o paseos urbanos breves y protegidos del viento costero.

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La estabilidad sin riesgos de tormentas fuertes se extenderá también hacia Villa Gesell y Pinamar. Las autoridades locales recomiendan de igual manera circular con precaución en las rutas costeras debido a la posible formación de bancos de niebla intermitentes causados por el alto porcentaje de humedad, manteniendo siempre las luces bajas encendidas.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Las perspectivas para el resto del fin de semana anticipan la continuidad del aire fresco proveniente del sector marítimo y la persistencia de las nubes sobre la Costa Atlántica. Los turistas y residentes que planifiquen sus días de descanso encontrarán condiciones similares de cara al domingo, con marcas térmicas acotadas y escasa amplitud térmica, consolidando un panorama ideal para disfrutar de la gastronomía local.