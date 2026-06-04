Un sistema de inestabilidad moderada avanza sobre la región central del país, inyectando un elevado porcentaje de humedad y nubosidad en capas medias. El mapa técnico del Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantiene bajo vigilancia el desplazamiento de núcleos de tormentas eléctricas hacia el interior bonaerense, mientras que la franja metropolitana experimentará condiciones templadas pero inestables de manera progresiva.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy jueves 4 de junio

Para la jornada de hoy en la Ciudad de Buenos Aires, el termómetro registrará una temperatura máxima de 17°C durante las primeras horas de la tarde, mientras que la mínima se ubicará en los 14°C. La cobertura nubosa será de moderada a alta durante todo el día, lo que limitará la radiación solar directa y sostendrá una atmósfera predominantemente gris en la Capital Federal.

La humedad promedio se consolidará en el 82%, generando un ambiente pesado y reducciones localizadas de visibilidad debido a la formación de neblinas suburbanas. Los vientos soplarán leves desde el sector noreste a velocidades estimadas entre los 7 y 14 kilómetros por hora, aportando aire templado desde el estuario del Río de la Plata.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una densa nube de polvo del Sahara avanza sobre el Atlántico e impacta en el Caribe

En lo que respecta al Gran Buenos Aires, las condiciones presentarán asimetrías térmicas menores. En los partidos del norte y oeste del conurbano, como San Isidro y Morón, las máximas podrían alcanzar los 18°C debido al menor efecto oceánico, con bancos de niebla matinales más densos en las áreas descampadas.

Hacia el sur del GBA, en distritos como Almirante Brown y Berazategui, la inestabilidad se manifestará con mayor fuerza hacia la tarde-noche. El Servicio Meteorológico Nacional indica un 10% de probabilidad de lloviznas aisladas, un indicio del progresivo desmejoramiento de la masa de aire que domina el Área Metropolitana.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional muestra una clara división meteorológica debido al avance de un frente frío que genera complicaciones en el interior de la Provincia de Buenos Aires. Se esperan tormentas eléctricas generalizadas acompañadas de precipitaciones en el centro, oeste y sur del territorio bonaerense, afectando la normal circulación en las rutas provinciales.

Clima jueves 4 de junio

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana mantiene bajo análisis las condiciones de inestabilidad en las provincias de Mendoza y La Pampa, donde el ingreso de núcleos de baja presión provocará ráfagas moderadas. En contraste, las provincias del Noreste Argentino, como Misiones y Formosa, continuarán bajo la influencia de altas presiones que garantizarán un cielo parcialmente despejado y marcas térmicas superiores a los promedios estacionales.

Hacia la región patagónica, el escenario meteorológico se presenta adverso en la provincia de Santa Cruz y en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Allí, el ingreso de un sistema frontal del sudoeste generará un marcado descenso térmico y probabilidad de nevadas en los sectores cordilleranos.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El análisis para los próximos días confirma que la inestabilidad ganará terreno de manera definitiva en el AMBA. Para el viernes, la rotación transitoria del viento hacia el este mantendrá las marcas entre los 14°C de mínima y los 19°C de máxima, con un panorama mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones hacia el cierre del día.

El SMN anunció múltiples alertas amarillas por lluvias en el sur y tormentas en el centro del país para esta semana

El sábado marcará el inicio del desmejoramiento más marcado, con un incremento de la inestabilidad hacia la tarde-noche, donde el ingreso de aire húmedo generará lluvias aisladas con chances de entre 10% y 40%. Las temperaturas se sostendrán en un rango moderado, con una mínima de 15°C y una máxima de 18°C.

El quiebre definitivo del tiempo llegará el domingo, jornada en la cual se pronostican lluvias generalizadas durante todo el día, intensificándose hacia la noche debido al ingreso de un frente frío activo. Este fenómeno provocará una posterior rotación del viento hacia el sector sur, lo que marcará el inicio de un descenso térmico generalizado a partir del lunes.