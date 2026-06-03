Una densa nube de polvo del Sahara avanza sobre el Atlántico e impacta en el Caribe

El Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus (CAMS) detectó una extensa pluma de polvo del Sahara que se despliega desde la costa oeste de África a través del océano Atlántico, con una trayectoria directa hacia el continente americano.

Los datos analizados por los científicos europeos confirman que grandes partes del Caribe están siendo las más afectadas por este fenómeno meteorológico, que reduce drásticamente la visibilidad y altera las condiciones ambientales de la región.

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El transporte de estas partículas en suspensión no es inusual para esta época del año, pero la densidad de la masa actual encendió las alertas de los centros de monitoreo global debido a su escala geográfica.

Según los reportes técnicos recabados, el fenómeno se originó por fuertes vientos superficiales en el norte de África, los cuales elevaron toneladas de sedimento mineral hacia las capas medias y altas de la troposfera.

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Una vez en la atmósfera, las corrientes de aire del este funcionaron como una auténtica cinta transportadora, arrastrando el material particulado a lo largo de miles de kilómetros sobre el océano.

El impacto del polvo sahariano en la calidad del aire regional

Las previsiones del CAMS indican que las concentraciones de material particulado alcanzaron niveles significativos en las islas del Caribe, donde el cielo adquirió una tonalidad brumosa característica.

Este tipo de eventos suele provocar un empeoramiento en la calidad del aire, afectando principalmente a personas con condiciones respiratorias preexistentes como asma o alergias crónicas.

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Además de los efectos directos en la salud humana, los expertos señalan que el polvo en suspensión refleja la radiación solar, lo que puede generar sutiles modificaciones temporales en las temperaturas locales de la superficie marina.

Por otra parte, los científicos recuerdan que el polvo del Sahara cumple un rol ecológico fundamental, ya que aporta nutrientes esenciales como hierro y fósforo a los suelos de la selva amazónica y al océano.

Los modelos de pronóstico climático sugieren que la pluma continuará su avance durante los próximos días, manteniendo condiciones de calima en gran parte del arco antillano antes de dispersarse.

Grandes partes del Caribe están siendo las más afectadas por este fenómeno meteorológico

Las autoridades de control ambiental de los países caribeños comenzaron a emitir recomendaciones para la población, sugiriendo reducir las actividades físicas prolongadas al aire libre mientras persista la densidad del fenómeno.

El monitoreo continuo mediante herramientas de teledetección satelital permite predecir con exactitud el recorrido de la nube, facilitando la mitigación de riesgos en la navegación aérea y marítima de la zona afectada.