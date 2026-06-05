El panorama meteorológico para este viernes en la principal ciudad del sur bonaerense y sus zonas portuarias traerá un marcado predominio de aire húmedo. De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad dominará gran parte de la jornada, con probabilidad de lloviznas aisladas y un cielo que permanecerá completamente cubierto.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comenzará con un ambiente sumamente húmedo en todo el entramado urbano bahiense, donde los termómetros marcarán un piso de 12°C. El viento soplará de forma muy leve desde el sector este, apenas alcanzando velocidades de entre 6 y 14 kilómetros por hora, lo que favorecerá la formación de densos bancos de niebla en los accesos viales y zonas abiertas.

Clima viernes 5 de junio

Para la tarde, la temperatura máxima ascenderá de manera tímida hasta tocar los 15°C en el centro de la ciudad y las localidades vecinas de General Cerri e Ingeniero White. En la zona portuaria, la persistencia del viento húmedo mantendrá la sensación de frío fresco y el cielo cubierto, por lo que las probabilidades de precipitaciones débiles continuarán vigentes hasta la noche.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El panorama en el sudoeste bonaerense mostrará condiciones similares de alta nubosidad y ambiente fresco. En la vecina localidad de Punta Alta, así como en las áreas rurales de Médanos, los registros térmicos se acoplarán a la tendencia general del área metropolitana, consolidando una jornada gris con una visibilidad horizontal que estará intermitentemente reducida debido a las suspensiones de gotas de agua.

Un satélite de la Unión Europea detectó una anomalía térmica de 5°C en el Atlántico que anticipa un "Súper El Niño"

La Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indicará niveles de humedad superiores al 90% en los campos de la región, un factor que retrasará la pérdida de humedad en los suelos pero que aportará un respiro ante la ausencia de heladas. No habrá alertas vigentes por vientos extremos o tormentas severas para este sector de la provincia durante el día de hoy.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las previsiones para el fin de semana anticiparán la continuidad de un escenario inestable en toda la región. El día sábado mostrará un leve descenso de la temperatura y el sostenimiento de cielos nublados, mientras que para el domingo se incrementarán de manera notable las posibilidades de lluvias moderadas debido a la rotación transitoria de los vientos hacia el cuadrante sudeste.