La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivirán un sábado signado por la cobertura nubosa densa y un paulatino desmejoramiento de las condiciones ambientales. Según los registros oficiales, la jornada del 6 de junio transcurrirá bajo una masa de aire húmedo que dominará el este bonaerense.

El escenario general estará dominado por el ingreso de nubosidad desde las primeras horas, estableciendo una tendencia de alta humedad que se acentuará hacia el final del día en todo el conglomerado urbano.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy sábado 6 de junio

La jornada sabática se presentará mayormente nublada durante el período diurno, con una temperatura máxima de 16°C estipulada para las horas de la tarde. El ambiente se mantendrá fresco pero sin extremos térmicos debido a la persistencia del cielo cubierto que mitigará la radiación solar directa.

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La temperatura mínima se ubicará en los 13°C, consolidando una amplitud térmica acotada en la Capital Federal y las localidades del Conurbano bonaerense. La humedad relativa del aire trepará al 91%, un valor elevado que incrementará la sensación de pesadez ambiental y favorecerá el desarrollo de neblinas.

Durante el día, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, en un 20% de chances de lluvias aisladas. Los vientos soplarán de forma predominante desde el sector sudeste a 4 mph (aproximadamente 6 kilómetros por hora), aportando aire fresco y húmedo desde el estuario del Río de la Plata.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a desmejorar con el incremento de la inestabilidad. Se prevé un 25% de probabilidad de lluvias ligeras hacia el cierre del sábado, afectando de forma homogénea a las diferentes zonas del norte, oeste y sur del Gran Buenos Aires.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El mapa meteorológico nacional muestra una configuración donde los sistemas de alta presión comienzan a perder fuerza en la franja central del país. Esta situación propicia el ingreso de vientos húmedos del este y sudeste, afectando no solo a la provincia de Buenos Aires sino también al sur del Litoral.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el monitoreo sobre el avance de frentes inestables que generan nubosidad variable en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, aunque sin alertas de gravedad inmediatas para la región pampeana.

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Por su parte, las provincias de la Patagonia experimentan condiciones de circulación de aire frío polar, lo que mantendrá las marcas térmicas bajas y cielo nublado en los sectores cordilleranos de Neuquén y Río Negro.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El análisis para los próximos días proyecta la continuidad de la masa de aire húmedo sobre el centro del país. Los vientos del sudeste seguirán aportando humedad, lo que estirará las condiciones de inestabilidad moderada durante las primeras jornadas de la próxima semana.

Las temperaturas no manifestarán modificaciones abruptas, sosteniéndose en los rangos promedio para el mes de junio. Se anticipa que las mínimas se mantendrán por encima de los 10°C debido a la constante cubierta nubosa que actúa como capa aislante.

Hacia el período de mediados de semana, se espera una rotación paulatina de los vientos hacia el sector sur. Este cambio de circulación podría generar el ingreso de un frente frío que limpie la atmósfera y descienda los valores de humedad.