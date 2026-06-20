El índice UV para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se mantendrá en un nivel máximo de 2 (bajo) este sábado, ofreciendo un escenario seguro y sin mayores exigencias de protección médica.

En el resto de la Argentina, según datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, las regiones del centro y sur registrarán índices bajos (entre 1 y 2), mientras que el norte alcanzará niveles moderados de hasta 4.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice de radiación ultravioleta solar mundial (IUV) es una medida estándar internacional que cuantifica la intensidad de la radiación UV en la superficie terrestre y señala su capacidad de producir lesiones en la piel. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta escala comienza en cero y, habitualmente, llega hasta 11 o más, catalogándose en categorías que van desde "bajo" hasta "extremo".

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Conocer este indicador de forma diaria resulta indispensable para la salud pública. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que el IUV funciona como un sistema de alerta temprana que ayuda a la población a saber exactamente cuándo es fundamental protegerse, previniendo los perjuicios de la exposición acumulativa y evitando daños agudos o crónicos en el organismo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición desmedida y sin el resguardo correcto a los rayos ultravioletas acarrea graves consecuencias sanitarias. De acuerdo con los lineamientos de la OMS, la radiación solar es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cánceres de piel, tanto melanomas como carcinomas periféricos. Además, la exposición crónica destruye las fibras de colágeno, acelerando el envejecimiento prematuro y la aparición de manchas profundas.

Por otra parte, la OPS advierte que los ojos y el sistema inmunológico también sufren las consecuencias de la radiación UV de manera severa. Puede desencadenar afecciones oculares agudas, como la fotoqueratitis, o crónicas, como las cataratas, que son una de las mayores causas de ceguera en el mundo. Asimismo, la radiación reduce la efectividad de las respuestas inmunes del cuerpo, incrementando la vulnerabilidad ante diversas infecciones de la piel.

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Frente a estos peligros, la OMS aconseja adoptar medidas cotidianas sencillas pero rigurosas cuando el índice supera el nivel bajo. Se recomienda limitar el tiempo de permanencia directa bajo el sol durante las horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas). El uso de indumentaria que cubra las extremidades, sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtros homologados para radiación UV constituye la primera línea de defensa.

Asimismo, la OPS recalca la obligatoriedad de usar de forma correcta protectores solares de amplio espectro, con un factor de protección (FPS) mínimo de 30, aplicándolo incluso en días nublados sobre la piel expuesta. Es vital renovar la aplicación cada dos horas o tras salir del agua, recordando que la sombra natural de árboles o estructuras complementa la prevención, pero no anula la necesidad del cuidado personal integral.