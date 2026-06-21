El primer ingreso de aire polar del invierno se consolidará este domingo 21 de junio sobre la región central del país, afectando de manera directa las condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el Día del Padre transcurrirá bajo un ambiente marcadamente invernal, caracterizado por el viento persistente del cuadrante sur y altos índices de nubosidad.

Anticipan lluvias fuertes y un episodio de ciclogénesis para esta semana: las provincias más afectadas

La combinación de humedad moderada y circulación del sudoeste limitará el confort térmico durante toda la jornada festiva. Las autoridades viales y de transporte recomiendan precaución en los accesos periféricos debido a la reducción horizontal de la visibilidad que se registrará durante las primeras horas de la mañana por acumulación de neblinas.

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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy domingo 21 de junio

La jornada comenzará con un ambiente frío y marcas térmicas mínimas que se ubicarán en los 9°C dentro del territorio de CABA, mientras que en los cordones del Conurbano bonaerense, especialmente en áreas suburbanas de los sectores oeste y sur, el termómetro descenderá hasta los 7°C. La humedad relativa del aire promediará el 61%, manteniendo el cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la mañana.

Hacia la tarde-noche, el viento rotará de forma definitiva al sector sudoeste, aportando ráfagas leves de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Esta circulación de aire de origen antártico impedirá que la temperatura máxima supere los 14°C, generando una sensación térmica inferior debido al efecto del viento. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán muy bajas, en el orden del 10%, descartando tormentas significativas en el sector metropolitano.

Alerta amarilla por frío extremo: Cómo se desarrollará el clima durante las próximas semanas de junio

En la zona norte del Gran Buenos Aires se prevé una cobertura nubosa ligeramente menor hacia el final de la tarde, mientras que en los municipios del sur bonaerense las condiciones de inestabilidad débil se prolongarán de manera uniforme. La visibilidad general se mantendrá buena tras la dispersión de los bancos de niebla matinales.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del organismo oficial mantiene vigente una alerta amarilla por vientos intensos en el sector cordillerano y de la Patagonia, que afectará principalmente a las provincias de Neuquén, San Juan, Mendoza, Chubut, Santa Cruz y Río Negro. El fenómeno estará acompañado por ráfagas del oeste que pueden superar los 70 kilómetros por hora en zonas elevadas.

Asimismo, se registrará la persistencia de viento Zonda en los sectores precordilleranos de la región de Cuyo, lo que generará incrementos repentinos de la temperatura local y una drástica reducción de la humedad relativa. En el resto del norte argentino, un sistema de alta presión garantizará estabilidad climática transitoria con marcas máximas que oscilarán entre los 16°C y 18°C.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional indican que la masa de aire frío de origen polar se asentará sobre el centro del país a partir del lunes 22 de junio, provocando un nuevo retroceso en las marcas térmicas. Para el inicio de la semana laboral se anticipa una mínima de 8°C y una máxima que apenas rozará los 13°C, con cielo parcialmente nublado.

El pico de enfriamiento ambiental se consolidará durante el martes 23 de junio, jornada en la que el cielo se presentará mayormente despejado pero con una temperatura mínima de apenas 6°C en el área urbana y marcas cercanas a los 4°C en el Gran Buenos Aires.

El viento dominante del sector oeste rotará paulatinamente hacia el noroeste hacia el miércoles 24 de junio, permitiendo una leve y progresiva recuperación de las temperaturas máximas hacia el tramo final de la semana.