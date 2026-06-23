Un marcado ingreso de aire frío proveniente del sur consolidará en Bahía Blanca un escenario netamente invernal sobre el puerto y el ejido urbano. La nubosidad irá en aumento y generará condiciones inestables, por lo que se aguardan precipitaciones aisladas hacia la tarde que afectarán la dinámica de la región costera y el centro de la ciudad.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El termómetro registrará valores muy bajos, con una sensación térmica que se ubicará cerca de los 0°C en las primeras horas debido a una mínima de 2°C. El viento circulará desde el sector oeste a unos 14 km/h durante la mañana, rotando luego hacia el sudoeste a unos 19 km/h en el transcurso de la tarde, cuando la probabilidad de lluvias leves marcará la jornada.

Clima martes 23 de junio

La zona portuaria de Ingeniero White y las calles de General Cerri sentirán el rigor del viento proveniente del mar, el cual elevará el porcentaje de humedad promedio hasta el 79%. La visibilidad permanecerá buena en todo el sector, descartándose por el momento fenómenos que reduzcan de forma severa la perspectiva visual en las rutas del cordón productivo local.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En localidades vecinas como Punta Alta y Médanos se replicará este esquema de bajas temperaturas y cielo mayormente cubierto. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el monitoreo y, aunque no rigen alertas meteorológicas de nivel amarillo en el sudoeste bonaerense para este martes, se recomienda circular con precaución ante la formación de lloviznas que humedecerán las calzadas asfálticas locales.

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Las ráfagas moderadas del cuadrante sudoeste incidirán también en la franja costera de Monte Hermoso, donde la máxima apenas rozará los 10°C en horas de la tarde. El ambiente se presentará sumamente fresco para las actividades agropecuarias de la región, que registrarán elevados índices de humedad ambiente combinados con escasa radiación ultravioleta.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las condiciones de inestabilidad amainarán rápidamente hacia la noche, dando paso a un miércoles con cielo despejado pero con un amanecer que presentará heladas generalizadas en áreas rurales. El viento rotará de manera progresiva hacia el noroeste de cara al fin de semana, lo que propiciará un leve y paulatino ascenso de las marcas térmicas máximas.