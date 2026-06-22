Una masa de aire polar ingresa al país y prevén heladas extremas de hasta -6 °C

El territorio argentino se prepara para enfrentar un drástico descenso térmico debido al ingreso de una masa de aire polar que afectará principalmente a las regiones productivas del centro del país. El fenómeno meteorológico provocará bajas temperaturas extremas y un marcado enfriamiento ambiental a lo largo de las próximas jornadas.

Según el informe elaborado por el especialista Ignacio López Amorín para Agrofy News, el fenómeno se extenderá con fuerza entre el martes y el viernes, generando un escenario de alta preocupación para los productores agrícolas de la zona núcleo.

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Los pronósticos meteorológicos detallan que las provincias de La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires registrarán amaneceres y madrugadas de frío extremo. En estas zonas, se prevé que los termómetros oscilen entre valores de -1 °C y -6 °C.

De acuerdo con los datos publicados por el portal especializado, el miércoles será el día más frío de toda la semana. Este pico de baja temperatura se consolidará a partir del fortalecimiento de un sistema de alta presión sobre el área central.

El fenómeno meteorológico provocará bajas temperaturas extremas y un marcado enfriamiento ambiental

El reporte advierte que las heladas generalizadas y fuertes retornarán al centro agropecuario argentino con una intensidad similar a las observadas durante el pasado mes de mayo, interrumpiendo el patrón climático previo.

El impacto en la Costa Atlántica, el norte y la Patagonia

Las proyecciones climáticas indican que las inclemencias del tiempo también se manifestarán mediante la presencia de chaparrones con baja sensación térmica en los distritos costeros de la provincia de Buenos Aires, producto de la interacción del aire frío con el océano.

Por su parte, el norte del país experimentará una marcada inestabilidad durante el lunes, aunque se anticipa que el cielo despejado y el frío intenso lleguen el martes a esa región, con registros mínimos que perforarán la barrera de los 5 °C.

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Incluso las zonas tradicionalmente más cálidas sufrirán los efectos del frente polar, alcanzando territorios del extremo noreste como Misiones. En la ciudad de Puerto Iguazú prevén apenas 3 °C de temperatura mínima.

En lo que respecta a la Patagonia, el informe señala que se mantendrán las condiciones habituales de la época invernal, acompañadas por la probabilidad de nevadas aisladas en la cordillera central y sur.

Finalmente, los modelos predictivos sugieren que hacia el próximo fin de semana el viento rotará al sector norte, lo que dará inicio a un leve incremento térmico que cortará de forma definitiva el ingreso de aire polar desde el sur.

BGD/ML