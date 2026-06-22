El pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma que el invierno pisó firme en CABA y el AMBA. Se descartan precipitaciones para el resto de la jornada y se prevé una noche fría.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: lunes invernal con marcado descenso térmico y ráfagas del sudoest

El termómetro registró 10 grados en la zona metropolitana al mediodía y la nubosidad variable marcó el ritmo de las primeras horas. Durante el resto de la tarde, la temperatura ascenderá apenas hasta una máxima estimada en 12 o 13 grados, por lo que el abrigo grueso resultará indispensable para cualquier actividad al aire libre.

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Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 22 de junio

El cielo se mantendrá mayormente nublado durante la tarde, aunque vas a ver algunos claros de sol de manera intermitente. Los vientos soplarán moderados desde el sector sudoeste con ráfagas de hasta 27 kilómetros por hora, lo que acentuará la sensación de frío residual en toda la región urbana.

Hacia la noche, el ambiente se tornará bastante más riguroso y el termómetro descenderá hasta estabilizarse en los 9 grados para el cierre del día. No vas a necesitar el paraguas en el regreso a casa porque la probabilidad de lluvias se mantendrá en el orden del cero por ciento.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El organismo oficial emitió alertas amarillas por temperaturas extremas debido al frío intenso que afectará a ocho provincias, principalmente en sectores de San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, Tucumán, Jujuy y Neuquén. Se recomienda tomar líquidos calientes y evitar la exposición prolongada a la intemperie en las áreas cordilleranas.

Clima en Mar del Plata: una jornada de invierno fría y con nubosidad variable en la Costa Atlántica

Por otro lado, rigen Avisos a Corto Plazo (ACP) por tormentas localmente fuertes acompañadas de ocasional caída de granizo en Misiones. En paralelo, Salta y Jujuy registrarán fuertes ráfagas asociadas al viento Zonda, fenómeno que provocará una drástica reducción de la visibilidad y un marcado ascenso térmico temporal en la región del noroeste.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La próxima jornada arrancará con condiciones muy similares y un ambiente marcadamente invernal. El martes registrará una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 12 grados bajo un cielo que lucirá mayormente nublado en las primeras horas, consolidando el frío polar pero sin previsión de lluvias a la vista.