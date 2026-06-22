El primer lunes del invierno se presenta con condiciones climáticas hostiles en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este 22 de junio de 2026. La consolidación de una masa de aire frío de origen polar genera un notable descenso de las marcas térmicas en toda la región capitalina y los cordones suburbanos.

De acuerdo con los datos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por la nubosidad variable y un incremento en la velocidad de los vientos dominantes. Si bien se descartan precipitaciones significativas en el área metropolitana, la sensación térmica se ubicará por debajo de los valores nominales debido al flujo constante de aire del cuadrante sur.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy lunes 22 de junio

Para la Ciudad de Buenos Aires, el organismo oficial prevé una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 12°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante la tarde-noche, con una humedad relativa promedio del 76% que acentuará la percepción de frío húmedo entre los transeúntes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima lunes 22 de junio

Los vientos soplarán desde el sudoeste a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, no descartándose ráfagas puntualmente más intensas en las zonas ribereñas. Esta circulación del sector sur impedirá que el termómetro progrese de manera eficiente a lo largo de la tarde, registrando valores máximos apenas pasados los dos dígitos.

En el Gran Buenos Aires (GBA), las condiciones térmicas serán aún más rigurosas. Hacia la zona oeste y sur del conurbano, las marcas mínimas perforarán el suelo de los 5°C durante las primeras horas de la jornada, con baja probabilidad de lloviznas aisladas. Hacia el norte bonaerense, las máximas replicarán los parámetros de la Capital Federal, manteniéndose en el orden de los 11°C.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional presenta escenarios de complejidad climática bajo la órbita del Sistema de Alerta Temprana (SAT). El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas que afecta el territorio de la provincia de Misiones, el noroeste de la provincia de Corrientes y el este de la provincia de Formosa. En esta región del noreste argentino se esperan lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo, con acumulados de agua de entre 30 y 60 milímetros.

Harán un túnel en la Cordillera de los Andes para que vuelva el tren después de 42 años

En paralelo, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en la zona cordillerana del noroeste del país, afectando a la provincia de La Rioja, la provincia de Catamarca, el oeste de la provincia de Tucumán, el oeste de la provincia de Salta y el oeste de la provincia de Jujuy. En estas áreas de alta montaña se estiman velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Asimismo, se determinó el cese de actividades preventivas por la vigencia de una alerta amarilla por viento Zonda para los sectores centrales de la provincia de Salta y la provincia de Jujuy. Este fenómeno registrará intensidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, provocando una reducción drástica de la visibilidad y un incremento temporario de la temperatura local antes del ingreso del frente frío.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional para los próximos tres días confirman la persistencia del ambiente invernal y seco sobre el centro de la República Argentina. Para el martes, se anticipa una rotación temporaria de los vientos hacia el sector oeste, manteniendo las temperaturas mínimas en 6°C y las máximas estancadas en 13°C bajo un cielo parcialmente cubierto.

Furor Scaloneta: la pelea por la canción oficial

Hacia la mitad de la semana laboral, la llegada de un nuevo refuerzo de aire polar consolidará el escenario de heladas generalizadas en la zona núcleo agropecuaria. En los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe se esperan registros térmicos mínimos de hasta -2°C.

En el área metropolitana, el miércoles y jueves presentarán las jornadas más frías del período. La estabilidad atmosférica asociada a un sistema de alta presión garantizará cielos despejados, pero la combinación de calma eólica y enfriamiento radiativo forzará mínimas reales de 4°C en entornos urbanos y de 2°C en zonas suburbanas del AMBA.