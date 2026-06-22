El lunes se presentará como un día típicamente invernal, con sol parcial durante las horas diurnas y baja probabilidad de precipitaciones aisladas hacia la noche. El rigor del frío se hará sentir desde temprano, lo que limitará las actividades prolongadas al aire libre en toda la zona costera del partido de General Pueyrredon.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

El termómetro marca una temperatura de 8°C en las primeras horas, con una humedad relativa que se ubica en torno al 72%. El cielo lucirá despejado al comenzar el día, pero la nubosidad irá en aumento paulatino hacia la tarde, dejando un panorama parcialmente soleado. En la zona del Puerto, las ráfagas costeras se mantendrán firmes y afectarán la normal navegación menor.

Clima lunes 22 de junio

La influencia del viento del oeste, con velocidades promedio de unos 22 km/h, generará una baja sensación térmica tanto en el casco urbano como en las zonas de Sierra de los Padres y Batán. El ambiente se mantendrá mayormente seco durante la mañana, postergando cualquier inestabilidad hacia el cierre de la jornada en los barrios periféricos.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

Defensa Civil de General Pueyrredon mantendrá el monitoreo constante, aunque el Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas extremas vigentes para este sector de la provincia. La probabilidad de lluvias alcanzará un escaso 5% durante la tarde, elevándose a un 15% de chances de chaparrones aislados durante la noche del lunes.

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En las localidades vecinas, la situación meteorológica marchará de forma similar, con un mar que presentará oleaje moderado por los vientos continentales. Los residentes de la región deberán asegurar elementos que puedan volarse en los balcones debido a la persistencia de las corrientes del sudoeste y oeste a lo largo de toda la Costa Atlántica.

Pronóstico extendido

Las perspectivas meteorológicas con vistas al fin de semana anticiparán la continuidad de un escenario estable pero riguroso en cuanto a temperaturas. El cielo alternará entre algo nublado y despejado, ideal para quienes planeen paseos urbanos abrigados, consolidando una tendencia de días secos pero con marcas térmicas que difícilmente superarán los 12°C de máxima.