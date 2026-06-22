La jornada de este lunes mostrará las características típicas del invierno que recién empieza en Bahía Blanca. El ingreso de un frente frío desde el sector oeste dominará las condiciones meteorológicas tanto en el área urbana como en la zona portuaria, lo que provocará un marcado descenso térmico y un incremento paulatino de la nubosidad conforme avancen las horas.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comenzará con un ambiente muy frío y una temperatura mínima que se ubicará en los 4°C. El viento soplará con intensidad leve a moderada desde el oeste, rotando lentamente hacia el sudoeste por la tarde, con velocidades estimadas entre los 15 y 30 kilómetros por hora, lo que generará una baja sensación térmica en el centro bahiense.

Clima lunes 22 de junio

En la zona portuaria de Ingeniero White y en las hectáreas rurales de General Cerri, la nubosidad irá en aumento constante. De acuerdo con la red de estaciones meteorológicas locales, se esperan chaparrones aislados y lluvias débiles hacia la tarde y la noche, acompañados por un porcentaje de humedad que superará el 80% hacia el final del día.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense, las condiciones climáticas replicarán el escenario de inestabilidad generalizada. En la vecina localidad de Punta Alta y en el balneario de Monte Hermoso, el cielo permanecerá mayormente cubierto durante toda la tarde, y el viento del sudoeste alcanzará ráfagas molestas en la línea costera, dificultando la visibilidad de manera temporal por la volatilidad de la arena.

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Hacia la zona agrícola de Médanos, los reportes técnicos de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indican bajas temperaturas que rozarán los 2°C durante las primeras horas. El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas por tormentas severas ni vientos de magnitudes extremas para hoy, garantizando una jornada fría pero sin fenómenos climáticos de peligro inminente.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el martes, el viento rotará hacia el noroeste, lo que permitirá un leve y progresivo ascenso de la temperatura máxima, la cual tocará los 13°C bajo un cielo parcialmente soleado. Esta tendencia de paulatino alivio térmico se consolidará hacia el fin de semana, cuando los termómetros registrarán marcas más agradables, alejando temporalmente las lluvias de nuestro querido territorio subregional.