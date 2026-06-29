Los glaciares suizos al borde del colapso por el calor extremo en Europa

La intensa ola de calor que afecta a gran parte de Europa volvió a encender las alarmas entre los científicos.

En Suiza, donde se encuentra una de las mayores reservas de hielo de los Alpes, el calor extremo en Europa acelera el derretimiento de los glaciares a un ritmo sin precedentes, y los especialistas aseguran que los glaciares se encuentran al borde del colapso.

El agua proveniente del deshielo alimenta ríos fundamentales para Europa, como el Rin, el Ródano, el Po y el Danubio, utilizados para consumo humano, agricultura, navegación y generación de energía hidroeléctrica.

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Los especialistas advirtieron que las masas de hielo ya perdieron cerca del 10% de su volumen entre 2022 y 2023, una reducción histórica que se agravaría producto de las marcas extremas que se están registrando en el período estival 2026 en el continente europeo.

Glaciares suizos

El director de la Red Suiza de Monitoreo de Glaciares, Matthias Huss, alertó que “los glaciares están respondiendo de forma muy rápida al calentamiento global. Cada verano extremadamente cálido deja pérdidas que luego son prácticamente imposibles de recuperar durante el invierno”.

Los glaciares de Suiza representan aproximadamente la mitad del hielo existente en los Alpes europeos. Sin embargo, los monitoreos realizados por instituciones científicas muestran que el ritmo de desaparición se multiplicó durante la última década como consecuencia del aumento sostenido de las temperaturas medias.

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Los glaciares alpinos quedaron expuestos a un deshielo acelerado

Las autoridades meteorológicas suizas registraron temperaturas superiores a los 35°C en varias regiones del país, mientras que la isoterma de cero grados superó los 5.000 metros de altura, una situación extremadamente inusual para esta época del año.

Esto significa que prácticamente todos los glaciares alpinos quedaron expuestos a condiciones favorables para un deshielo acelerado.

El investigador del Departamento de Geografía de la Universidad de Berna, Mauro Fischer, explicó que “los glaciares funcionan como grandes reservas naturales de agua dulce. Cuando desaparecen, primero aumenta el caudal de los ríos, pero luego llega una etapa en la que el suministro comienza a disminuir, especialmente durante los veranos secos”.

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Según el científico, este fenómeno tendrá un impacto creciente sobre la disponibilidad de agua en distintas regiones europeas durante las próximas décadas.

Deshielo acelerado de los glaciares suizos :riesgo para el turismo y la economía

Los glaciares, además, constituyen un importante atractivo turístico. Su desaparición modifica profundamente el paisaje alpino y afecta la economía de numerosas comunidades que dependen de visitantes durante todo el año.

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Deshielo acelerado en los glaciares suizos

La reducción acelerada del hielo también amenaza una de las principales actividades económicas de Suiza: el turismo de montaña.

PM / ds /MSS