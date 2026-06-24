Francia tuvo el día más caluroso de su historia y la ola de calor ya dejó decenas de víctimas

Francia registró el día más caluroso desde que existen mediciones oficiales, con temperaturas extremas que superaron los 44°C en varias regiones y colocaron al país bajo una situación de emergencia climática. El récord se dio en el marco de una ola de calor que afecta desde mediados de junio a gran parte del territorio francés y ya provocó víctimas fatales y cierres de servicios públicos.

Según informó el servicio meteorológico francés, Météo-France, el martes fue oficialmente el día más caluroso desde 1947, año en que comenzaron los registros sistemáticos. El termómetro alcanzó los 44,3°C en la localidad de Pissos, en el departamento de Landes, mientras que ciudades como Burdeos marcaron 42,1°C, una temperatura inédita para cualquier mes del año.

El fenómeno ocurre en un contexto de alerta máxima, con 54 departamentos bajo alerta roja por ola de calor, lo que implica riesgo severo para la población. A diferencia de otros episodios, el impacto no se limita a las temperaturas diurnas, ya que también se registraron las noches más cálidas de la historia.

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Domo de calor: el fenómeno extremo que pone en alerta roja a Europa occidental

Las consecuencias comenzaron a sentirse con fuerza en los primeros días del evento. Las autoridades confirmaron al menos 40 muertes por ahogamiento en zonas no vigiladas, en un intento por escapar del calor extremo, y advirtieron que la cifra podría aumentar. A esto se suman fallecimientos vinculados directamente a la exposición prolongada a las altas temperaturas y colapsos sanitarios en varias regiones.

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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, describió la situación como una emergencia nacional y confirmó el impacto humano del fenómeno. "Estamos sufriendo una trágica plaga de ahogamientos", declaró el martes, y añadió: "Las últimas cifras que hemos recibido indican 40 fallecimientos desde el 18 de junio. La mayoría de las víctimas son jóvenes".

Lecornu encabezó una reunión de crisis con ministros para evaluar el avance de la ola de calor, que afectó con especial dureza al oeste y suroeste del país. "Estamos viviendo un episodio de intensidad excepcional", afirmó, y remarcó: "Día y noche se están batiendo récords de temperatura locales y nacionales".

La ola de calor en Francia dejó al menos 40 muertos por ahogamiento.

Météo-France precisó que el índice térmico nacional, que promedia las temperaturas máximas diurnas y nocturnas registradas en 30 estaciones del país, alcanzó los 29,8°C, el valor más alto jamás registrado. El récord anterior, de 29,4°C, correspondía a las olas de calor de agosto de 2003 y julio de 2019.

Las autoridades sanitarias advirtieron que el calor extremo afecta incluso a personas jóvenes y sanas, con un aumento significativo de emergencias médicas, deshidratación y golpes de calor. El episodio ya obligó al cierre de unas 1.350 escuelas en todo el país y se investiga si estuvo relacionado con la muerte de dos niños pequeños que quedaron encerrados en un automóvil.

En el suroeste de Francia, la situación también impactó en el sistema energético. En la central nuclear de Golfech, el personal desconectó un reactor luego de que el agua de refrigeración extraída de un río cercano superara el umbral de seguridad de 28°C, según confirmó un portavoz oficial.

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Las restricciones se extendieron a infraestructuras turísticas y culturales. La Torre Eiffel cerró de manera excepcional a las 16 horas, más de ocho horas antes de su horario habitual, y el Louvre anunció que reducirá su jornada de miércoles a sábado. Desde la dirección del museo señalaron que el edificio histórico “no está suficientemente adaptado al cambio climático” y que el calor se intensifica con la gran afluencia de visitantes.

En la región metropolitana de París, las autoridades recomendaron trabajar desde casa y evitar viajes en tren. Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France, advirtió que “los ferrocarriles no pueden soportar temperaturas superiores a los 50 grados”, lo que aumenta el riesgo de fallas en el transporte público.

Una ola de calor sin precedentes en Europa

Los expertos vinculan el fenómeno a una masa de aire caliente de gran extensión que se desplazó lentamente sobre Europa occidental. Clair Barnes, climatóloga del Imperial College de Londres, explicó a The Guardian que el sistema “está atrayendo aire cálido del norte de África, del Sáhara, y por eso tenemos este calor tan intenso”. También advirtió que la falta de viento agrava el impacto: “Se mueve muy lentamente, lo que significa que prácticamente no hay brisa que nos dé un respiro”.

La ola de calor en Europa levantó las alertas en los medios internacionales.

Météo-France alertó que el episodio aún no terminó y que “se prevén nuevas temperaturas récord, algunas de las cuales podrían superar todos los récords anteriores, independientemente de la época del año”. El organismo comparó la magnitud del evento con la ola de calor de agosto de 2003, que provocó unas 80.000 muertes adicionales en toda Europa.

La crisis no se limita a Francia. Italia activó alertas rojas en 15 ciudades, incluidas Roma y Milán, donde el uso masivo de aire acondicionado provocó apagones. En Alemania, las autoridades informaron un aumento drástico de accidentes vinculados a ahogamientos, con al menos cinco muertes durante el fin de semana.

España también atraviesa una situación crítica. Más de 100 estaciones meteorológicas registraron temperaturas superiores a los 40°C, mientras que en varias zonas las mínimas nocturnas no bajaron de los 25°C. En Almería, el termómetro no descendió de los 30°C durante tres noches consecutivas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que estos episodios extremos están directamente ligados al calentamiento global. "La crisis climática nos empuja cada vez más hacia temperaturas más altas y nos acerca a puntos de inflexión catastróficos", sostuvo, y cuestionó la dependencia global de los combustibles fósiles.