La llegada de un proceso de ciclogénesis en la región central del país empieza a consolidar el escenario meteorológico más hostil de la semana en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este miércoles 24 de junio. El fenómeno genera una rotación de vientos y el incremento sustancial de la nubosidad, obligando a un cambio drástico en las condiciones diarias.

Durante las primeras horas de la jornada, la combinación de alta humedad y aire polar genera bajas temperaturas y neblinas en los principales accesos a la Capital Federal. La incidencia del viento del sector oeste agudiza la percepción del frío en toda la masa urbana.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy miércoles 24 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la jornada de hoy una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 11°C en el territorio porteño. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante todo el día, limitando el calentamiento solar y sosteniendo una sensación térmica de 4°C o inferior en las primeras horas.

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Clima miércoles 24 de junio

La humedad se ubicará en el 71%, con registros que se incrementarán hacia la tarde-noche. Los vientos soplarán predominantemente desde el oeste a 15 km/h, rotando levemente hacia el noroeste al finalizar el día con intensidades estables de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, en torno al 10%, descartando lluvias generalizadas pero sin dejar de lado la ocurrencia de lloviznas aisladas.

En el Gran Buenos Aires (GBA), las marcas térmicas mínimas serán aún más extremas en la zona oeste y sur, donde se esperan fuertes heladas matutinas y bancos de niebla densos que reducirán la visibilidad de manera regular. Las máximas en el conurbano no superarán los 9°C en sectores periféricos.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantiene bajo alerta amarilla por nevadas a las provincias de Chubut y Río Negro. El ingreso de aire polar genera acumulados de nieve de entre 5 y 10 centímetros en las áreas de meseta y picos de hasta 30 centímetros en los sectores cordilleranos de la Patagonia.

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En contraposición, las provincias del norte del país experimentarán condiciones estables con cielos despejados, aunque bajo la influencia de la misma masa de aire frío que avanza de manera sostenida desde el sur del continente.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para los próximos días, la tendencia del pronóstico del tiempo refleja la persistencia de la masa de aire frío de origen polar sobre el centro del país. No se anticipan variaciones significativas en los valores térmicos, consolidando máximas que apenas rozarán la barrera de los 12°C.

Los vientos continuarán aportando ráfagas desde el sector oeste y sudoeste, manteniendo la inestabilidad en niveles medios de la atmósfera y un cielo con cobertura nubosa predominante hacia el fin de semana.