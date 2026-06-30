Un satélite captó desde el espacio la ola de calor que golpea a Europa

Desde una posición en órbita terrestre baja, el satélite europeo Sentinel-3 capturó datos que ayudan a visualizar la ola de calor en Europa. Las nuevas imágenes permitieron que los investigadores comprendan las causas y los efectos del fenómeno atmosféricos que provocaron temperaturas elevadas.

Las presentaciones visuales fueron presentadas por la Agencia Espacial Europea (ESA). En ellas las temperaturas de la superficie terrestre se representan en una escala donde el rojo y el violeta muestran las temperaturas mas altas.

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El 23 de junio, fecha en que se tomó la imagen, Francia registro el día de junio más calurosos de su historia, según informó la ESA. El Sentinel-3 detectó temperaturas superficiales de hasta 55 grados Celsius en algunas zonas del centro de España, mientras que en Madrid se registraron 48 grados Celsius.

Mediante el uso de su instrumento Radiómetro de Temperatura de la Superficie Marina y Terrestre, el satélite Sentinel-3 proporciona datos de temperatura en tiempo real tanto sobre el agua como la tierra. La herramienta ofrece información sin precedentes sobre estos fenómenos extremos y cómo afectan a las poblaciones.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las temperaturas elevadas dejaron 1300 muertos y alertaron que la situación podría empeorar para el continente entero. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, publicó: "Europa es el continente que se calienta más rápido en la Tierra".

Francia registro el día de junio más calurosos de su historia

La ola de calor batió récords y causó cientos de muertes en Europa occidental la semana pasada y ahora en el este del continente también dejó nuevas máximas en los registros. Eslovaquia registró un pico de temperatura inédito de 41,3 ºC, según los servicios meteorológicos locales.

Al otro lado de la frontera, en Budapest, la capital de Hungría, se alcanzaron temperaturas de 41 °C y superó el récord de 40,7 °C registrado en 2007. La información fue confirmada por Anna Kuntar-Molnar, directora de HungaroMet.

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El primer ministro húngaro, Peter Magyar, decretó el trabajo remoto en el sector público y pidió al sector privado que imite la medida o que reduzca los horarios. Más de 120 localidades en Hungría impusieron restricciones al uso del agua, ya que la ola de calor aumento la demanda.

En los Balcanes, la ciudad costera croata de Split registró este martes un récord de 39,5 °C, según el servicio meteorológico del país. A su vez, en Belgrado, la capital de Serbia, vivió este lunes el día mas caluroso para un mes de junio desde que hay mediciones con 38,9 °C.