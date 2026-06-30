Meteorólogos alertaron que se desatará un "horno ibérico" este jueves en España y las máximas superarán los 40°C

España volverá a afrontar un episodio sostenido de calor extremo a partir de este jueves, cuando una potente dorsal anticiclónica impulse un marcado ascenso de las temperaturas y transformará a buena parte de la Península Ibérica en una verdadero “horno ibérico”. Los modelos meteorológicos coinciden en que el incremento térmico será progresivo desde el jueves y se registrarán máximas superiores a los 40 °C en distintas regiones del país.

Los expertos advierten que este episodio podría evolucionar hacia una auténtica "cúpula" o "domo de calor", un sistema atmosférico que actúa como una tapa, reteniendo el aire caliente cerca de la superficie e impidiendo la llegada de masas de aire más frescas.

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El fenómeno se producirá por un proceso atmosférico de subsidencia asociado a un potente anticiclón. El calentamiento acumulado del terreno y la persistencia de la zona de alta presión, que favorecen que las marcas se incrementen durante varias jornadas consecutivas.

Meteorólogos alertaron que se desatará un “horno ibérico” este jueves en España

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rúben del Campo, explicó: “Estamos vigilando un nuevo episodio muy cálido que provocará un aumento progresivo de las temperaturas en buena parte del país y que podría derivar en una nueva ola de calor”.

El episodio llega apenas unos días después de que España registrara temperaturas históricas durante la primera gran ola de calor del verano europeo. Diversos organismos internacionales, incluida la Organización Meteorológica Mundial (OMM), anticipan que las anomalías cálidas persistirán durante las próximas semanas en buena parte del continente, con registros entre 3 y 10 grados por encima de los valores normales para esta época del año.

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Las regiones del valle del Guadalquivir, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y sectores del valle del Ebro aparecen entre las zonas con mayor probabilidad de registrar máximas superiores a los 40 °C.

Las advertencias de los especialistas ante el fenómeno del "horno ibérico"

Los meteorólogos consideran que la combinación de suelos extremadamente calientes, la persistencia del anticiclón y un Mediterráneo con temperaturas superficiales elevadas crea las condiciones ideales para que el denominado "horno ibérico" vuelva a instalarse sobre España, incrementando el riesgo de golpes de calor, incendios forestales y noches sofocantes.

Este mecanismo comprime el aire en descenso, lo calienta y favorece los cielos despejados, permitiendo que la radiación solar eleve aún más las temperaturas sobre un suelo que ya viene acumulando calor tras la reciente ola que afectó a Europa occidental.

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El meteorólogo de Meteored, Samuel Biener, precisó que “podrían alcanzarse temperaturas superiores a los 40 grados en amplias zonas del interior y del oeste peninsular, acompañadas por noches tropicales y, localmente, tórridas”.

Las autoridades sanitarias advirtieron que la anomalía cálida dificulta la recuperación térmica del organismo. Las autoridades sanitarias españolas recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una hidratación constante, prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, además de limitar las actividades físicas intensas al aire libre.

PM