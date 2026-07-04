Ola polar en Argentina: el frío se hace sentir con dureza y hay alertas en casi todas las provincias

La ola polar en Argentina continúa intensificándose y este sábado provocó una de las jornadas más frías del año. Una masa de aire polar afecta a gran parte del territorio nacional con temperaturas bajo cero, heladas generalizadas y nevadas en distintas provincias, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas amarillas y naranjas por frío extremo debido al riesgo que representan estas condiciones para la salud.

De acuerdo con el organismo oficial, las condiciones más severas se registran en la región central del país, donde varias localidades alcanzaron marcas térmicas históricas para esta época del año. La persistencia del aire frío también mantiene un escenario invernal en buena parte del norte argentino, con temperaturas muy por debajo de los valores habituales para comienzos de julio.

En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura mínima descendió hasta -1°C, mientras que en distintos sectores del conurbano bonaerense se registraron valores cercanos a -5°C, acompañados por fuertes heladas durante las primeras horas de la mañana.

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Alerta del SMN: cuáles son las provincias más afectadas por el frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por temperaturas extremas para amplios sectores de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, un nivel que implica un riesgo elevado para la salud, especialmente para niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Dentro de la provincia de Buenos Aires, la advertencia alcanza a distritos como Necochea, Tandil, Balcarce, Tres Arroyos, Dolores, Chascomús, Lobos, Saladillo, Navarro y otras localidades del centro y sudeste bonaerense, donde las temperaturas permanecen por debajo de los valores normales para la época.

Nevada en Mar del Plata

En paralelo, el organismo mantiene una alerta amarilla por frío extremo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Ciudad de Buenos Aires y una extensa franja del país que comprende a Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, sectores de Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Chubut.

Ola polar: alerta amarilla por temperaturas extremas en Mar del Plata tras la histórica nevada

Según explicó el SMN, una alerta naranja significa que las temperaturas extremas pueden tener un impacto grave sobre la salud, incluso en personas sanas, mientras que el nivel amarillo implica un riesgo moderado, especialmente para los grupos más vulnerables.

Además del descenso térmico, la ola polar dejó nevadas inusuales en distintos puntos del país, un fenómeno poco frecuente en algunas regiones y que volvió a cubrir de blanco zonas serranas y localidades donde habitualmente no se registran este tipo de precipitaciones.

Los pronósticos indican que el frío extremo continuará durante el fin de semana. En el AMBA se espera que las temperaturas permanezcan muy bajas, con máximas que apenas superarán los 10°C, mientras que el domingo aumentará la nubosidad y podrían registrarse algunas precipitaciones hacia la tarde y la noche.

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias recomendaron evitar la exposición prolongada al frío, mantener una adecuada calefacción de los ambientes, utilizar ropa de abrigo en capas y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, los grupos que presentan mayor riesgo ante las temperaturas extremas.