Este viernes 3 de julio se consolidará como la jornada más gélida en lo que va del año en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, producto del ingreso sostenido de una potente masa de aire de origen polar. Las autoridades climáticas instan a tomar recaudos extremos ante el impacto del ambiente invernal severo desde las primeras horas de la madrugada.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso formal por temperaturas extremas que abarca al Área Metropolitana. La persistencia de estas marcas térmicas mínimas encendió los sistemas de prevención locales por el riesgo asociado a la exposición prolongada en la vía pública.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy viernes 3 de julio

En el territorio de la Capital Federal se espera una temperatura mínima de 0°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 10°C. Los vientos predominantes soplarán desde el sector este y noreste con velocidades estimadas entre los 7 y 22 km/h, lo que provocará que la sensación térmica se ubique por debajo del cero absoluto durante la mañana.

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Clima viernes 3 de julio

El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de todo el día y la probabilidad de precipitaciones quedó completamente descartada por los modelos oficiales. Los niveles de humedad promedio se posicionarán en el orden del 65%, consolidando un ambiente seco pero sumamente riguroso.

La situación será sustancialmente más cruda en los diferentes cordones del Gran Buenos Aires. Localidades de las zonas sur y oeste como La Matanza, Cañuelas, Ezeiza y Quilmes registrarán temperaturas mínimas de hasta -3°C, lo que dará lugar a la formación de heladas generalizadas en sectores suburbanos.

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Hacia la tarde-noche el enfriamiento volverá a intensificarse de manera drástica en todo el conglomerado urbano. Las condiciones de estabilidad impedirán el desarrollo de ráfagas fuertes, limitando la circulación del aire a brisas leves que de todas formas sostendrán el enfriamiento generalizado.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del SMN dispuso una alerta amarilla y naranja por frío extremo que alcanza a la provincia de Buenos Aires y a otras 18 jurisdicciones del territorio nacional. La advertencia categoriza al fenómeno con un nivel de peligrosidad de moderado a grave para los grupos de riesgo, incluyendo menores y adultos mayores.

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Las provincias de la región central y patagónica registrarán marcas térmicas con valores negativos históricos durante el amanecer. Los registros meteorológicos oficiales confirman que la masa de aire polar domina la totalidad de la estructura atmosférica del país de sur a norte.

Se prevé que las bajas temperaturas mantengan su vigencia sin modificaciones estructurales inmediatas debido al bloqueo ejercido por un importante centro de alta presión. Esto garantizará condiciones de tiempo mayormente despejado pero con registros térmicos inusualmente deprimidos en el interior del país.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Las previsiones para el fin de semana muestran la continuidad de la estabilidad atmosférica reinante. Tanto el sábado 4 como el domingo 5 de julio transcurrirán sin probabilidad de lluvias y con nubosidad variable en toda la región metropolitana.

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Se proyecta que las mañanas continúen presentándose extremadamente frías, con marcas que rondarán entre los 2°C y 4°C en el núcleo urbano. Las tardes ofrecerán un levísimo alivio térmico con máximas que se reubicarán de manera escalonada en torno a los 9°C y 10°C.

La rotación de los vientos hacia el sector noroeste recién comenzaría a consolidarse de forma efectiva hacia comienzos de la próxima semana laboral. Dicha modificación en el flujo de aire mitigará parcialmente el rigor del aire polar, favoreciendo un ascenso paulatino de los registros a partir del próximo lunes.