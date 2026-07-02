Científicos especializados en clima espacial propusieron una idea inédita para proteger a la Tierra de las supertormentas solares, fenómenos extremos que pueden causar daños severos a la infraestructura tecnológica global. La iniciativa apunta a desplegar una especie de “airbag” en el espacio que funcione como escudo frente a estas explosiones provenientes del Sol, cada vez más preocupantes en un mundo altamente dependiente de la tecnología.

El planeta recibe de forma constante el impacto de eyecciones de masa coronal, enormes nubes de plasma cargado eléctricamente que el Sol expulsa al espacio tras potentes explosiones. En la mayoría de los casos, estas tormentas generan efectos visuales inofensivos como las auroras boreales, pero en situaciones extremas pueden provocar apagones de radio, fallas en satélites y cortes de energía.

Los científicos advierten que, cada varios cientos de años, el Sol puede liberar una supertormenta lo suficientemente intensa como para inutilizar satélites, exponer a astronautas a niveles letales de radiación, dañar redes eléctricas y afectar incluso el funcionamiento de internet a escala global. El riesgo crece a medida que aumenta la dependencia de sistemas electrónicos y de navegación.

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Frente a este escenario, un equipo de investigadores planteó pasar de la simple predicción de estos eventos a una estrategia activa de defensa planetaria. La propuesta fue desarrollada por científicos de la Universidad de Michigan y publicada en la revista Space Weather, donde detallan un sistema capaz de reducir de forma significativa el impacto de una tormenta solar extrema.

Cómo funcionaría el “airbag” espacial contra las tormentas solares

La propuesta consiste en lanzar seis satélites del tamaño de un colectivo a una órbita situada a unos 36.000 kilómetros de la Tierra, cerca del límite del campo magnético terrestre. Estos satélites formarían una constelación denominada StormWall, diseñada para activarse únicamente cuando se detecte una supertormenta solar en camino.

Ante una alerta temprana, los satélites liberarían grandes cantidades de un gas reactivo en la magnetosfera terrestre. Entre los elementos considerados se encuentran sodio, bario, calcio o litio, materiales capaces de ionizarse rápidamente y formar una nube de plasma.

La propuesta prevé lanzar seis satélites que liberarían gas reactivo en la magnetosfera para amortiguar el impacto de tormentas solares.

Esa liberación daría origen a una gigantesca pared de plasma que actuaría como amortiguador. La barrera permitiría redirigir y debilitar el flujo de partículas cargadas provenientes del Sol antes de que impacten de lleno contra el campo magnético terrestre.

"La protección que ofrece este método imita la de un airbag de automóvil: se instala una sola vez, está listo para desplegarse en cualquier momento y requiere poco mantenimiento", señalaron en el estudio.

Según los cálculos, este sistema no eliminaría por completo la tormenta solar, pero sí reduciría de manera drástica su intensidad. De ese modo, disminuiría el riesgo de daños críticos en redes eléctricas, satélites, sistemas de navegación y comunicaciones.

Por qué una tormenta solar extrema podría afectar satélites, energía y comunicaciones en la Tierra

Qué revelan las simulaciones y por qué el riesgo es real

Para evaluar la eficacia del sistema, los científicos realizaron simulaciones basadas en una fuerte tormenta geomagnética ocurrida en mayo de 2024, considerada la más intensa de los últimos 20 años. Los modelos indicaron que el “airbag” espacial podría haber reducido la intensidad de la perturbación geomagnética hasta en un 84%. Esa diferencia sería clave para evitar apagones masivos y daños irreversibles en infraestructuras críticas.

"Si supiera que se avecina una perturbación que ocurre cada 100 años y que dejaría sin electricidad a las redes, sin duda querría esto", afirmó David Sibeck, jefe de heliofísica del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, en declaraciones a la revista Science.

El estudio remarca que la masa total de material necesaria para crear la barrera de plasma está dentro de las capacidades actuales y futuras de los sistemas de lanzamiento espacial. Además, los investigadores destacan que el proyecto se presta de manera natural a una colaboración internacional.

El "airbag" podría reducir la intensidad de la perturbación geomagnética hasta en un 84%.

"Este trabajo ha demostrado que los seres humanos tienen la capacidad y la tecnología para detener o reducir activamente la intensidad de una tormenta geomagnética", concluye el informe, y añade: "Hasta ahora, la respuesta se ha basado principalmente en sistemas de predicción. Aquí, en lugar de solo predecir, se proporciona un método de defensa".

Por qué una supertormenta solar podría causar un caos global

Las tormentas solares más potentes se producen cuando campos magnéticos extremadamente retorcidos en la superficie del Sol se rompen de forma violenta y lanzan miles de millones de toneladas de material al espacio. Esa masa de partículas cargadas, campos magnéticos y plasma puede impactar contra la magnetosfera terrestre.

Cuando el fenómeno es lo suficientemente intenso, puede inducir corrientes eléctricas en largas estructuras metálicas sobre la superficie, como las líneas de alta tensión. Esto puede activar sistemas de seguridad en subestaciones eléctricas y provocar apagones en cascada.

Los expertos advierten que una supertormenta solar podría afectar desde los satélites que sostienen el GPS hasta componentes electrónicos sensibles en centrales nucleares. También podría alterar las señales ferroviarias, con el riesgo de provocar accidentes graves.

rv / ds