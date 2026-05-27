Auroras rojas sobre Japón revelaron un desajuste energético en las tormentas solares

Las auroras rojas registradas en el cielo de Japón entre junio de 2024 y marzo de 2025 expusieron un comportamiento atmosférico anómalo que contradijo los modelos de medición de la física espacial contemporánea. El fenómeno lumínico se expandió por la atmósfera superior durante episodios de actividad solar que los sistemas de monitoreo internacionales catalogaron como moderados.

Una publicación demostró que estas manifestaciones ocultaron una inyección de energía mucho más violenta que las proyecciones estimadas por las agencias espaciales.

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Un estudio conjunto de la Universidad de Hokkaido y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa fue publicado en la revista científica Space Weather and Space Climate y detalló que las emisiones geomagnéticas alcanzaron altitudes insólitas para las regiones de baja latitud.

La recolección de datos combinó registros de instrumental especializado con capturas fotográficas obtenidas por redes de científicos ciudadanos. Los resultados indicaron que el impacto del viento solar alteró la composición iónica de la Tierra de una manera inédita para los registros previos del ciclo solar actual.

¿Por qué la altitud de las auroras rojas generó preocupación entre los científicos espaciales?

Los modelos clásicos de la física determinaron históricamente que las auroras de baja latitud se forman en un rango que oscila entre los 200 y los 400 kilómetros de altitud. Sin embargo, las mediciones tridimensionales sobre la isla de Hokkaido comprobaron que las emisiones carmesí se extendieron entre los 500 y los 800 kilómetros de altura.

Recreación de una tormenta solar que produce auroras rojas en la zona de Japón

Este desplazamiento hacia capas superiores de la ionosfera evidenció que la atmósfera terrestre absorbió una cantidad de energía que los algoritmos tradicionales de predicción espacial no lograron cuantificar.

La coloración roja apareció cuando el flujo de partículas ionizadas del viento solar impactó directamente contra los átomos de oxígeno estables situados en la franja más alta y tenue de la atmósfera. A esas altitudes la baja densidad del aire posibilitó una liberación energética difusa pero persistente.

¿Qué consecuencias globales dejó la tormenta geomagnética de mayo de 2024 en los registros actuales?

El punto de inflexión de las observaciones ocurrió durante la denominada tormenta del Día de la Madre, desarrollada entre el 10 y el 11 de mayo de 2024. Las eyecciones de masa coronal del Sol alcanzaron la categoría G5, la escala más alta de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.

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Aquel evento comprimió la magnetósfera del planeta hasta una distancia equivalente a cinco radios terrestres y provocó alteraciones de la conectividad y auroras visibles en puntos geográficos inusuales de Asia, Europa y Norteamérica.

El índice Dst, que evalúa la intensidad de la corriente de anillo planetaria, descendió hasta los -412 nanoteslas durante el transcurso de esas jornadas de mayo. El registro numérico transformó a la perturbación en la sexta tormenta geomagnética más severa ocurrida en la Tierra desde el año 1957.

Los científicos japoneses constataron que los efectos colaterales de estas interacciones solares persistieron en la alta atmósfera durante meses, encadenando eventos lumínicos anómalos hasta el primer trimestre de 2025.

BGD CP