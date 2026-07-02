La NASA abrió una nueva convocatoria para reclutar voluntarios que participen de una misión simulada de aproximadamente un año de duración, diseñada para recrear las condiciones de los futuros viajes tripulados a la Luna y a Marte. La experiencia se desarrollará en el Centro Espacial Johnson, en Houston, y comenzará después de agosto de 2027, según informó la agencia.

El proyecto forma parte del programa denominado Análogo de Exploración Lunar y Marciana, una iniciativa clave para estudiar cómo se adaptan los seres humanos a misiones de larga duración en entornos aislados y confinados. Durante doce meses, los participantes vivirán y trabajarán bajo condiciones similares a las que enfrentarían los astronautas en misiones reales al espacio profundo.

Los conocimientos que se obtengan de esta experiencia serán utilizados para reforzar la seguridad y la preparación de las futuras tripulaciones, además de aportar información central para los planes de una presencia humana sostenida en la superficie lunar y para las primeras misiones tripuladas a Marte, dentro del marco del programa Artemis.

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La misión también permitirá evaluar tecnologías, protocolos y sistemas diseñados para sostener la salud física y mental de las tripulaciones sin salir de la Tierra. Todo el trabajo se integrará al Programa de Investigación Humana de la agencia, enfocado en reducir los riesgos asociados a la exploración espacial prolongada.

Cómo será la misión simulada a la Luna y Marte

La misión combinará por primera vez elementos de los programas HERA, enfocado en el comportamiento humano y la toma de decisiones durante misiones prolongadas, y CHAPEA, centrado en la salud, el rendimiento y la vida cotidiana de las tripulaciones en hábitats que simulan la Luna y Marte, en una única campaña integrada impulsada por la NASA.

El objetivo es optimizar la evaluación de la adaptación humana a distintos escenarios de exploración espacial, desde el viaje interplanetario hasta la vida en la superficie de otro cuerpo celeste.

Durante la primera fase, los voluntarios vivirán en el hábitat HERA, que funcionará como una nave de tránsito simulada. Se trata de una estructura de dos pisos con espacios de trabajo, áreas comunes, dormitorios y módulos de higiene, diseñada para reproducir el aislamiento y la rutina de un viaje de varios meses lejos de la Tierra.

Hábitat simulado de Marte de la NASA, una instalación que recrea la vida y el trabajo en aislamiento durante misiones de larga duración.

Luego, la tripulación pasará a un hábitat de superficie utilizado actualmente en el programa CHAPEA. Esta instalación, impresa en 3D y de una sola planta, simula la vida en otro planeta e incluye camarotes privados, áreas de trabajo compartidas, sala de recreación, zona de cultivo, enfermería, cocina, esclusa de aire y sectores destinados a simulacros de caminatas espaciales.

Los participantes también utilizarán un módulo explorador que permitirá recrear desplazamientos hacia zonas de exploración alejadas del hábitat principal. Este vehículo cuenta con asientos para conducción, camas, un sistema sanitario básico y una pequeña esclusa para el manejo de muestras.

A lo largo de toda la misión, los investigadores analizarán el desempeño físico y psicológico de la tripulación bajo limitaciones de recursos y exigencias operativas similares a las que podrían darse en misiones reales a la Luna o Marte.

Quiénes pueden postularse y cuáles son los requisitos

La convocatoria está abierta a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales que tengan entre 30 y 55 años, aunque se podrán considerar excepciones con aprobaciones adicionales. La altura máxima permitida es de 1,88 metros y se requiere dominio del idioma inglés.

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Los postulantes deberán comprometerse a participar en una misión de aproximadamente 14 meses, que incluye doce meses en hábitats confinados y dos meses adicionales de entrenamiento y recopilación de datos antes y después de la experiencia. También deberán atravesar un proceso de selección de varios días y aprobar evaluaciones físicas y psicológicas.

Entre los requisitos adicionales, la agencia exige sólidas habilidades técnicas, ausencia de restricciones dietéticas, y no tener antecedentes de sonambulismo ni consumo de somníferos. Se valoran especialmente perfiles con formación académica en ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o matemáticas.

Se requiere una licenciatura de una institución acreditada y se priorizan títulos avanzados en áreas STEM. La experiencia militar puede computarse como experiencia equivalente, y los voluntarios seleccionados recibirán una compensación económica por su participación.

La misión contará con cuatro integrantes por tripulación y tendrá una duración de un año completo en aislamiento. Quienes deseen obtener más información o iniciar el proceso de postulación pueden consultar el sitio oficial de la agencia espacial: https://www.nasa.gov/hrp/

RV/ds