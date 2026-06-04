A pocos meses de que la misión Artemis II marcara un hito al llevar a cuatro tripulantes a sobrevolar la Luna, la NASA acelera los preparativos para su siguiente paso definitivo. La agencia espacial estadounidense dará a conocer este martes, en una conferencia de prensa oficial, los nombres de los astronautas que integrarán la tripulación de Artemis III. Durante el evento, se expondrán los avances operativos de un proyecto que cambió su rumbo estratégico a principios de este año para convertirse en un vuelo de testeo.

Las autoridades del programa espacial decidieron modificar el esquema original, que contemplaba un alunizaje tripulado por primera vez desde 1972. Conforme a las declaraciones del administrador de la NASA, Jared Isaacman, brindadas en febrero pasado, ir de manera directa a la Luna no representaba una garantía de éxito. Por este motivo, el organismo determinó que el descenso formal sobre el suelo lunar quedará postergado para la posterior misión Artemis IV.

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El objetivo de Artemis III

La planificación estipula que Artemis III se desarrollará por completo en la órbita baja de la Tierra. El objetivo central de la operación será evaluar con precisión científica la capacidad de la nave espacial Orion para acoplarse con los sistemas de aterrizaje desarrollados por proveedores privados. Esta fase analítica permitirá solucionar contingencias de ingeniería antes de dar luz verde a los viajes de permanencia prolongada.

El objetivo central de la operación será evaluar con precisión científica la capacidad de la nave espacial Orion para acoplarse con los sistemas de aterrizaje desarrollados por proveedores privados.

Para consolidar el regreso humano al satélite terrestre, la estructura logística de la NASA requiere de tres componentes fundamentales. Los dos primeros, representados por el megacohete Space Launch System y la cápsula Orion, ya validaron su correcto funcionamiento. Artemis III se constituirá, fundamentalmente, como el banco de pruebas definitivo para el tercer elemento: el módulo de descenso.

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El desarrollo de estos sistemas de aterrizaje delegó una responsabilidad inédita en el sector aeroespacial comercial. La NASA seleccionó a las compañías privadas SpaceX, propiedad de Elon Musk, y Blue Origin, liderada por Jeff Bezos, para competir en el diseño y fabricación de las naves de transporte superficial. Ambas empresas arrastran una serie de contratiempos técnicos en sus sistemas de propulsión, piezas críticas para situar los módulos en el espacio.

Hasta el momento, el organismo del gobierno estadounidense no precisó si la cápsula Orion ensayará el acoplamiento con uno o con ambos prototipos empresariales. Los portavoces de la agencia indicaron en mayo que aún se encuentran delineando el alcance técnico de las operaciones, por lo que no se confirmó si los astronautas realizarán un traspaso directo hacia los módulos durante las maniobras en órbita.

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El cronograma que vinculan a las próximas versiones de Artemis

El cronograma oficializado por los directores de la misión prevé que el lanzamiento de Artemis III se concrete en algún momento de 2027. Las estimaciones posteriores indican que Artemis IV se lanzará en 2028 para realizar el primer alunizaje del siglo XXI, seguida a finales de ese mismo año por Artemis V, hito que marcará el inicio de la construcción de una base física en la superficie.

El establecimiento de una infraestructura estable en la Luna resulta indispensable para los planes a largo plazo del organismo internacional, que aspira a consolidar una presencia humana sostenida en el espacio profundo. Este enclave funcionará como la plataforma logística obligatoria antes de intentar el envío de misiones tripuladas hacia Marte, una meta que los científicos proyectan como viable para la década de 2030.

El contexto global de la actividad aeroespacial muestra una aceleración inédita que excede las fronteras norteamericanas. China trabaja intensamente para posicionarse como la segunda nación en depositar astronautas en la Luna, mientras un ecosistema diversificado de firmas corporativas compite por el control del transporte comercial, complementado por el despliegue de nuevos telescopios ópticos y sondas de exploración profunda en asteroides.

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