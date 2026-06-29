La NASA prepara una arriesgada misión robótica para evitar que el telescopio espacial Swift impacte contra la Tierra

La NASA se encuentra ultimando los detalles para el lanzamiento inminente de una audaz misión de rescate destinada a salvar al observatorio espacial Swift, un valioso telescopio que corre el riesgo de ingresar a la atmósfera de forma descontrolada. El dispositivo, considerado una "multiherramienta" crucial para el estudio del cosmos, sufrió una rápida pérdida de altitud debido a las severas condiciones del clima solar registradas recientemente.

Para revertir esta situación crítica, la agencia espacial estadounidense contrató los servicios de la empresa emergente Katalyst Space Technologies, con el objetivo de estabilizar el instrumental y devolverlo a una órbita segura. Según los datos técnicos provistos, la operación de salvamento demandará una inversión estimada en 30 millones de dólares y contempla el envío inmediato de un robot especializado.

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Así es el dispositivo que enviarán para estabilizar al observatorio espacial

El dispositivo de rescate, denominado Link, posee el tamaño aproximado de una heladera y está equipado con tres brazos mecánicos de un metro de longitud. Estas extremidades culminan en pinzas de sujeción diseñadas para acoplarse directamente a la estructura del Swift, permitiendo maniobrar el telescopio de manera sumamente cuidadosa una vez concretada la captura en el espacio.

El Swift fue puesto en órbita originalmente en noviembre de 2004 con un costo inicial de 250 millones de dólares, destacándose por su capacidad para registrar fenómenos cósmicos efímeros como las explosiones de supernovas. No obstante, el pico del ciclo solar alcanzado en 2024 provocó una expansión de la atmósfera terrestre, incrementando la fricción sobre los satélites y degradando la altitud del observatorio.

Los reportes advierten que, de no mediar una intervención urgente, el telescopio podría quemarse por completo en la atmósfera hacia finales de 2026. Ante este escenario, la jefa de misiones científicas de la NASA, Nicky Fox, detalló que dejar reingresar al Swift implicaría perder una capacidad técnica invaluable que actualmente no cuentan con presupuesto para reemplazar.

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La compleja maniobra de Katalyst Space Technologies y el futuro del Hubble

El plan estipula que el robot Link deberá enganchar al observatorio para elevar paulatinamente su posición, pasando de una altura peligrosamente baja de 360 kilómetros a unos 600 kilómetros de distancia de la Tierra. El desarrollo del proyecto representó un desafío contrarreloj para la firma proveedora, ya que disponían de menos de un año para diseñar y fabricar el aparato antes de que el Swift cruzara el punto de no retorno.

El despegue se llevará a cabo desde un atolón ubicado en las Islas Marshall, en el Océano Pacífico, utilizando un cohete Pegasus de la firma Northrop Grumman. La aeronave transportadora liberará el cohete a unos 40.000 pies de altura, momento en el cual se encenderán los motores de tres etapas para posicionar al robot Link en el espacio en un lapso de diez minutos.

La NASA se encuentra ultimando los detalles para el lanzamiento inminente de una audaz misión de rescate destinada a salvar al observatorio espacial Swift, un valioso telescopio que corre el riesgo de ingresar a la atmósfera de forma descontrolada.

Las estimaciones de la agencia espacial indican que el cazador robótico requerirá cerca de un mes de navegación para concretar el encuentro con el Swift, sumado a varios meses de empuje gradual. Si el procedimiento resulta exitoso, el telescopio podría recuperar su operatividad plena en septiembre, extendiendo su vida útil por al menos un año más.

Las autoridades de la NASA definieron al operativo como una misión de alto riesgo y alta recompensa, fundamentada en que resulta una alternativa sustancialmente más económica que diseñar un sustituto desde cero. Asimismo, las lecciones técnicas obtenidas durante este proceso servirán como banco de pruebas para una eventual misión de rescate dirigida al histórico telescopio espacial Hubble en 2028.

El director de astrofísica de la NASA, Shawn Domagal-Goldman, admitió de forma abierta el escepticismo inicial que rodeaba a la propuesta dentro de la comunidad científica. Por su parte, Ghonhee Lee, director ejecutivo de Katalyst, remarcó que el Swift no fue diseñado para recibir asistencia, por lo que este logro sentará un precedente para el mantenimiento en órbita de naves convencionales.

API/MSS