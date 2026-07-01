El rover Curiosity de la NASA capturó una extraña formación “tallada” en Marte y generó teorías conspirativas extraterrestres

El rover Curiosity de la NASA capturó una extraña formación rocosa “tallada” con surcos y relieves en la superficie de Marte a través de una de sus cámaras de alta resolución, imagen que rápidamente se viralizó en distintas redes sociales y generó nuevas teorías conspirativas sobre vida extraterrestre. En el detalle se observan líneas paralelas, cavidades y bordes angulares, que parecen trabajados por herramientas.

El vehículo de exploración espacial tomó la fotografía durante su recorrido por el Monte Sharp, una montaña de más de cinco kilómetros de altura ubicada en el cráter Gale, dónde se encuentra recabando datos desde el 2012.

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La formación rocosa en forma de puerta, detectada por Curiosity en la característica geológica conocida como frontón de Greenheugh, también puede haber surgido de temblores sísmicos y probablemente es el resultado de una fractura por estrés natural.

Las publicaciones acumularon millones de visualizaciones y revivieron hipótesis que, desde hace décadas, sostienen que el planeta rojo habría albergado una civilización avanzada. Cuál fue la respuesta de la comunidad científica.

Vehiculo explorador Rover Curiosity de la NASA

Sin embargo, los especialistas de la agencia espacial estadounidense echaron por tierra las hipótesis sobre la presencia alienígena y señalaron que, este tipo de interpretaciones son un claro ejemplo del fenómeno psicológico conocido como pareidolia, por medio del que el cerebro identifica figuras familiares en objetos naturales.

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A lo largo de los años se viralizaron supuestas “puertas”, “rostros”, “estatuas”, “pirámides”, “huesos”, “animales” e incluso “restos de maquinaria” que posteriormente fueron explicados por la geología marciana.

La explicación de la NASA: proceso geológico, no una estructura extraterrestre

Los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA explicaron que las marcas observadas corresponden a fracturas minerales y patrones de erosión producidos durante millones de años por la acción del viento marciano y por antiguos procesos sedimentarios.

El investigador y científico planetario del proyecto Curiosity en el JPL, Ashwin Vasavada, explicó que “Marte posee una geología extraordinariamente compleja. Muchas de las formas que observamos parecen familiares porque nuestro cerebro busca patrones conocidos, pero hasta ahora todas estas estructuras tienen una explicación geológica consistente”.

Las cámaras del rover Curiosity de la NASA poseen una resolución tan alta que posibilitan apreciar detalles microscópicos imposibles de detectar en tomas orbitales, lo que muchas veces genera interpretaciones erróneas cuando las imágenes circulan fuera de contexto.

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La científica adjunta del proyecto Curiosity de la NASA, Katie Stack Morgan, sostuvo: “Nuestro objetivo es comprender cómo se formaron estas rocas y qué nos dicen sobre los antiguos ambientes de Marte. Lo que para algunas personas parece una estructura artificial representa, para nosotros, evidencia de procesos naturales que ocurrieron durante enormes escalas de tiempo”.

Uno de los principales objetivos actuales consiste en analizar las capas del Monte Sharp, consideradas un auténtico archivo geológico que conserva la evolución climática del planeta rojo.

PM / ds