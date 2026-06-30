Cómo será la estación espacial con la que China busca el control orbital y el giro político de la NASA para competirle

China consolida su estrategia para posicionarse como la única potencia con una infraestructura orbital propia de gran envergadura. A través de un plan para duplicar el tamaño de su estación espacial, la Tiangong, el gobierno de Pekín busca adelantarse al inminente retiro de la Estación Espacial Internacional (EEI), previsto de forma preliminar por las agencias occidentales para el cambio de década.

La estación china cuenta actualmente con tres módulos operativos que fueron ensamblados en órbita entre 2021 y 2022. Sin embargo, la creciente demanda de misiones científicas y experimentos tecnológicos llevó a las autoridades del país asiático a planificar la adición de tres nuevas estructuras antes de que termine el ciclo operativo de sus competidores.

La NASA descubrió los planetas más "esponjosos" del universo mediante la misión TESS

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El plan de expansión de China

Según los datos técnicos, la ampliación contempla un módulo multifuncional de 20 toneladas que se acoplará directamente a la sección principal de la estación, secundado por dos módulos de carácter estrictamente experimental. Con esta reforma estructural, la masa total de la Tiangong pasará de las 90 toneladas actuales a las 180 toneladas, transformándose en el complejo habitable más avanzado de la órbita baja.

De manera complementaria, el programa espacial chino prevé el lanzamiento de Xuntian, un observatorio astronómico de última generación que operará en estrecha relación con el complejo principal. Este telescopio estará ubicado en una órbita muy cercana a la Tiangong, lo que facilitará su acoplamiento directo cada vez que requiera tareas de reabastecimiento, reparaciones técnicas o actualizaciones de software.

A diferencia del histórico telescopio Hubble, Xuntian incorporará una cámara equipada con sensores de 2.500 megapíxeles para registrar el cosmos. Si bien el instrumental estadounidense mantiene una mayor precisión en los detalles específicos, el desarrollo chino ofrecerá un campo de visión 300 veces más amplio, permitiendo cartografiar el 40% del cielo durante sus diez años estimados de vida útil.

A diferencia del histórico telescopio Hubble, Xuntian incorporará una cámara equipada con sensores de 2.500 megapíxeles

Los nuevos módulos habitables que añadirá China sumarán, además, múltiples puertos de acoplamiento espaciales. Esta flexibilización de la infraestructura optimizará el volumen general de trabajo y garantizará vehículos de contingencia listos para operar ante cualquier emergencia en el espacio.

La NASA modifica su plan ante el avance de China

Mientras Pekín acelera sus plazos de ensamblaje, la Estación Espacial Internacional transita su etapa de obsolescencia técnica debido a recurrentes fugas en el módulo ruso y fallos de sistemas. La NASA ya definió que entre 2030 y 2031 se utilizará un vehículo de desorbitación desarrollado por la empresa SpaceX para dirigir el reingreso controlado de la EEI a la atmósfera terrestre.

Aunque la agencia espacial estadounidense mantiene sus prioridades presupuestarias enfocadas en el establecimiento de bases permanentes en la Luna, el avance de la Tiangong obligó a Washington a redefinir su estrategia de reemplazo orbital. La idea original de la administración norteamericana consistía en delegar por completo la construcción de nuevas estaciones en manos de firmas privadas del sector aeroespacial.

La NASA mostró una impactante imagen nocturna de Buenos Aires tomada desde la Estación Espacial Internacional

No obstante, las autoridades estadounidenses implementaron un giro en su política de alianzas y propusieron financiar un módulo principal gubernamental. Esta nueva plataforma estatal servirá como nodo central para que compañías privadas como Axiom o Blue Origin acoplen sus respectivos laboratorios comerciales, unificando esfuerzos para acelerar los tiempos de desarrollo frente a la presión de China.

API