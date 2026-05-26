China lanzó "embriones artificiales humanos" al espacio para comprobar si la reproducción es posible en gravedad cero

La Administración Nacional del Espacio de China concretó el envío de las primeras estructuras semejantes a embriones humanos a la estación espacial Tiangong. La carga biológica útil arribó a destino a bordo de la nave de suministro Tianzhou-10.

La operación tuvo como propósito central determinar las alteraciones que la ausencia de gravedad y la exposición a la radiación cósmica provocan en las fases iniciales de la multiplicación celular humana.

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La Academia de Ciencias de China confirmó que las muestras biológicas se instalaron en el módulo experimental del complejo orbital y que el ensayo in situ comenzó de manera inmediata. Los modelos de laboratorio se desarrollaron a partir de células madre pluripotentes humanas y no poseen la capacidad de transformarse en un individuo completo.

Yu Leqian, investigador principal del Instituto de Zoología de la Academia de Ciencias de China explicó: "Este no es un embrión humano real y no tiene la capacidad de desarrollarse hasta convertirse en un individuo. Sin embargo, puede servir como modelo para estudiar el desarrollo humano temprano".

El experimento científico en órbita se programó para ejecutarse durante un periodo continuo de cinco días de crecimiento natural. Los sistemas automatizados de la estación espacial Tiangong recibieron la instrucción de suplantar los nutrientes líquidos de cultivo de forma diaria.

Los embriones fueron lanzados a bordo de la misión de carga Tianzhou-10 (en la imagen)

Una vez finalizado el ciclo estipulado de división celular, las estructuras biológicas ingresaron en un proceso de congelamiento para garantizar su conservación hasta el regreso a la superficie terrestre.

La plataforma tecnológica de investigación desplegó dos metodologías de conservación y análisis dentro del módulo espacial. La mitad de los modelos de células madre humanos se cultivó directamente sobre capas de células uterinas, mientras que la fracción restante se posicionó en el interior de dispositivos microfluídicos avanzados.

Los científicos chinos diseñaron una contraparte exacta del ensayo para que se desarrolle de forma paralela en laboratorios terrestres controlados. La recolección de datos finales dependerá de la comparación directa entre las muestras sometidas a la microgravedad de la estación Tiangong y los cultivos que permanecieron bajo los efectos de la gravedad de la Tierra.

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El periodo de observación seleccionado por los especialistas se enfocó de manera específica en los hitos biológicos que ocurren entre los días 14 y 21 posteriores a la fertilización. Este lapso representa una fase crítica en la formación de las capas germinales primarias de los mamíferos.

El cargamento de la misión Tianzhou-10 incluyó también otros proyectos de ciencia espacial, entre los que destacaron lotes de embriones de ratones y especímenes de embriones de pez cebra. La estrategia del gigante asiático contempla la recopilación de datos multigeneracionales en especies animales menores para complementar los hallazgos obtenidos en los tejidos artificiales de origen humano.