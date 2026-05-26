Llegan a Cuba las primeras 15.000 toneladas de arroz donadas por China para frenar la crisis humanitaria

El gobierno de Cuba informó este martes la llegada de las primeras 15.000 toneladas de arroz procedentes de China, en medio de la crisis humanitaria que padece la isla. El paquete de emergencia cuenta un total de 60.000 toneladas, aprobado por Xi Jinping.

"Agradecemos el arribo a Cuba de 15.000 toneladas de arroz, de un donativo de 60.000 toneladas, enviadas por el Partido, el Gobierno y el Pueblo de China", expresó a través de redes sociales el ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez.

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"Constituye una nueva muestra de solidaridad y hermandad entre ambas naciones en el difícil actual contexto para Cuba y el mundo", escribió el jefe de Exteriores.

El envío llega en uno de los peores momentos por los que atraviesa la isla, en medio de una profunda crisis económica y energética. La crisis humanitaria fue causada por el embargo económico y el cerco energético impuesto por Estados Unidos, que cortó el suministro de petróleo de Venezuela.

En los últimos tiempos, Washington aumentó la presión sobre La Habana, con el presidente Donald Trump, quien amenazó con tomar la isla. Asimismo, su secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que cualquier nueva etapa pasa por deponer a las actuales autoridades.

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En un mensaje difundido en español desde sus redes sociales, Rubio acusó al gobierno cubano de "saquear miles de millones de dólares" y despejó a Estados Unidos de cualquier responsabilidad en la crisis humanitaria en la crisis cubana. El secretario de Estado animó a la ciudadanía a entablar una "nueva relación" directa sin tener en cuenta a las autoridades.

Rubio puso sobre la mesa una propuesta de ayuda humanitaria estadounidense valorada en cien millones de dólares, a repartir bajo las condiciones de Washington, entre ellas que sea distribuida "directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica u otros grupo caritativos de confianza".