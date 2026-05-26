Un informe internacional advierte que el colapso poblacional global comenzará en 2064 debido a la caída drástica de la natalidad

Un informe internacional, publicado en la revista científica The Lancet, determinó que la población mundial comenzará un proceso de contracción irreversible a partir del 2064. El fenómeno responderá a la caída sistemática en las tasas globales de fecundidad y no a catástrofes climáticas o sanitarias.

El estudio muestra que la Tierra alcanzará un techo máximo de 9.700 millones en las próximas cuatro décadas. A partir de ese momento, la curva demográfica experimentará un descenso sostenido que reducirá la cantidad de seres humanos a 8.790 millones hacia el final del siglo 21.

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El médico y director del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, Stein Emil Vollset, indicó que "la última vez que la población mundial disminuyó fue a mediados del siglo XIV, debido a la Peste Negra".

"Si nuestro pronóstico es correcto, será la primera vez que el declive de la población sea impulsado por el declive de la fertilidad, en lugar de eventos como una pandemia o una hambruna", afirmó el investigador.

¿Que países perderán la mitad de sus habitantes hacia el año 2100?

El colapso demográfico afectará de manera directa a 23 naciones, que verán reducidas sus poblaciones en un 50% o más debido al envejecimiento generalizado y a tasas de natalidad que se ubicarán por debajo del nivel de reemplazo mínimo.

Los científicos afirman que, en el peor de los casos, la humanidad podría reducirse a la mitad para el año 2064

Japón sufrirá una contracción de su masa poblacional de 128 millones a 60 millones de habitantes al cierre del siglo actual. Italia registrará una baja similar, al pasar de 61 millones a 28 millones de residentes en el mismo período de tiempo, según el estudio.

La lista de estados golpeados por la escasez de nacimientos incluye a Tailandia, España, Portugal y Corea del Sur. El gigante asiático, China, perderá su condición de país más poblado de la Tierra al retroceder de sus actuales 1.400 millones de ciudadanos a un total estimado de 732 millones para el año 2100.

¿Cómo impactará el envejecimiento de la sociedad en la economía global?

El número de niños menores de cinco años descenderá de 681 millones a 401 millones para el año 2100, lo que representará una caída del 41%. En contrapartida, la franja etaria compuesta por personas mayores de 80 años se expandirá de los 141 millones registrados en la actualidad a 866 millones.

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Los investigadores concluyeron que el declive demográfico generará desafíos severos en los sistemas de pensiones de Occidente y Asia. Los mercados laborales sufrirán distorsiones significativas por la escasez de mano de obra joven disponible para los sectores industriales y de servicios.

La investigación indicó que África subsahariana será la única región geográfica que mantendrá un balance positivo durante la segunda mitad del siglo. Nigeria cuadriplicará sus registros de habitantes hasta alcanzar los 791 millones de personas para el año 2100, lo que posicionará a ese territorio como el segundo polo demográfico del planeta, por detrás de la India.

Los científicos advirtieron que las soluciones tradicionales de incentivo a la natalidad implementadas en Europa no lograron revertir la tendencia a largo plazo. Las proyecciones ratificaron que el acceso masivo a la educación femenina y la disponibilidad de métodos anticonceptivos aceleraron el descenso de la fecundidad de manera homogénea en 195 países.