Ola polar: alerta amarilla por temperaturas extremas en Mar del Plata tras la histórica nevada

El frío continuará siendo protagonista en Mar del Plata el fin de semana. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las jornadas de sábado y domingo estarán caracterizadas por temperaturas extremas, con mínimas cercanas a los 0 °C e incluso inferiores en algunos sectores periféricos, mientras que las máximas apenas lograrán superar los 10 °C ante la ola polar sostenida en la provincia de Buenos Aires. Este viernes 3 de julio la temperatura oscilará entre una mínima de -3°C y una máxima de 8°C, en una de las jornadas más frías de la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las mañanas continuarán siendo muy frías durante los próximos días y todavía podrían registrarse heladas en distintos sectores del sudeste bonaerense. Los especialistas recomiendan seguir consultando los pronósticos oficiales y los eventuales avisos meteorológicos.

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Aunque ya no se esperan nevadas en el municipio de General Pueyrredon, persistirá la masa de aire que afecta a gran parte del centro y sur del territorio nacional. Las autoridades del SMN mantienen vigente una alerta amarilla para Mar del Plata ante la ola polar en la región.

Cómo seeguirá el tiempo en Mar del Plata

No se prevén precipitaciones significativas durante el fin de semana, por lo que el tiempo estable permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando los recaudos necesarios frente al intenso frío.

Ante este escenario, desde el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan permanecer en ambientes calefaccionados, utilizar varias capas de ropa, evitar la exposición prolongada al aire libre durante las primeras horas del día, consumir bebidas calientes y mantener una adecuada hidratación.

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Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en Mar del Plata

Según las previsiones meteorológicas, el sábado Mar del Plata presentará cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 0 °C y los 10 °C. Los vientos soplarán desde el sector norte y noreste con intensidad moderada, lo que favorecerá un leve ascenso térmico durante la tarde.

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En tanto que, para el domingo se espera una jornada con características similares. La mañana volverá a ser muy fría, con probabilidad de heladas, mientras que hacia la tarde el ambiente resultará apenas más templado, aunque las máximas seguirán ubicándose por debajo de los valores normales para esta época del año.

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