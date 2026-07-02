La ola polar dejó postales blancas en distintos puntos del país: dónde ya nevó

La intensa ola polar que afecta a gran parte de Argentina continúa provocando un marcado descenso de las temperaturas y dejó en varias localidades: la caída de nieve. Las imágenes comenzaron a multiplicarse desde las primeras horas de este miércoles, cuando vecinos registraron con sus celulares calles, plazas y campos cubiertos de blanco.

Uno de los registros se dio en Tres Arroyos, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde la nieve sorprendió a los habitantes durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. En las redes sociales se viralizaron videos que muestran la caída de copos y el paisaje completamente transformado por la ola polar.

En Mendoza, en tanto, las nevadas también se hicieron presentes en distintos sectores de la provincia. El fenómeno volvió a teñir de blanco zonas cordilleranas y alcanzó otros puntos donde las bajas temperaturas favorecieron la caída de nieve, generando postales invernales que fueron compartidas por vecinos y turistas.

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